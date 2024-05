“A zero”: altro che Bento, annuncio sul nuovo portiere dell’Inter

Clamorosa dichiarazione in arrivo sull’estremo difensore brasiliano, particolarmente apprezzato dalla dirigenza nerazzurra e non solo

È quello di Bento Krepski, classe ’99 ora in forza all’Athletico Paranaense, il profilo individuato da Marotta e Ausilio per la propria porta. L’estremo difensore ventiquattrenne, con una valutazione sui 20 milioni di euro, è infatti il candidato numero uno a poter raccogliere l’eredità di Sommer tra poco più di un anno.

Il piano dei nerazzurri è, non per nulla, quello di ingaggiare un nuovo giovane portiere come il brasiliano già in estate, per poi consentire al diretto interessato di compiere sostanzialmente un anno di apprendistato in totale tranquillità, cosicché il club meneghino possa poi dire addio all’ex Bayern Monaco senza alcun tipo di rimpianto. Per Bento è già stato fatto registrare qualche interesse proveniente dalla Premier League. Questo, di fatto, l’ostacolo principale con cui deve fare i conti l’Inter, mostratasi particolarmente interessata alla situazione dell’attuale numero 1 dell’Atheltico Paranaense, anche se in realtà c’è chi è pronto a scommettere che la squadra neo Campione d’Italia non arriverà mai e poi mai a sborsare la somma richiesta dalla formazione brasiliana per il proprio portiere.

Durante a Tv Play: “Bento-Inter? Più una claque mediatica che una vera trattativa di mercato”

Sabatino Durante, noto intermediario di mercato, una volta intervenuto sul canale twitch di Tv Play ha analizzato l’interesse nutrito dall’Inter nei confronti di Bento. Queste, a tal proposito, le dichiarazioni rilasciate sul conto dei nerazzurri e dell’estremo difensore di nazionalità brasiliana:

“Quella per Bento è più una claque mediatica che una vera e propria trattativa di calciomercato. Ok, l’anno scorso mi sono trovato a parlare del brasiliano con Piero Ausilio, ma solitamente l’Inter è abituata a risolvere il problema portieri a costo zero, in più Bento farebbe il secondo in nerazzurro. Spendere 25 milioni per lui non è costume da Inter”.