L’Atletico chiama l’Inter per Joao Felix: la formula dell’operazione

Futuro incerto per l’attaccante portoghese, accasatosi a titolo temporaneo al Barcellona durante la passata estate

Come già accaduto nell’annata precedente, con Joao Felix trasferitosi in prestito al Chelsea, le strade del classe ’99 e quella dell’Atletico Madrid si sono separate da punto e accapo nel corso della passata estate – anche in questo caso in via temporanea – con l’ex Benfica approdato successivamente alla corte di Xavi grazie a un’operazione in prestito con diritto di riscatto.

Difficilmente, però, il club su cui siede attualmente in panchina il tecnico spagnolo, che a sorpresa proseguirà il proprio cammino in blaugrana, finirà per esercitare tale opzione viste e considerate le problematiche riscontrate a livello economico negli ultimi anni dalla società presieduta da Joan Laporta. Così facendo, quindi, il futuro dell’attaccante portoghese, legato ai Colchoneros a mezzo di un accordo pluriennale, resta del tutto in divenire. La volontà dell’attaccante 24enne è sempre stata quella di separarsi a titolo definitivo dalla formazione di Diego Simeone, tecnico con cui Joao Felix non ha mai instaurato un certo feeling. È dello stesso avviso anche l’Atletico Madrid, società intenzionata a liberarsi una volta per tutte del ragazzo originario di Viseu. Questa una delle principali ragioni per cui l’attuale numero 14 della selezione catalana potrebbe anche finire per essere proposto all’Inter tramite agenti in estate. E non solo.

Agenti Joao Felix possono provarci con Inter, Milan e Juventus

Quello di Joao Felix è un nome che potrebbe finire per trovar posto in estate sui tavoli di Inter, Milan e Juventus, visti e considerati i cambiamenti che ben presto attueranno le tre maggiori big italiane all’interno dei rispettivi reparti avanzati.

La soluzione a cui potrebbe aprire l’Atletico Madrid è quella del prestito con diritto di riscatto. A complicare le cose è, però, lo stipendio da 7,5 milioni di euro netti a stagione del classe ’99. Quaranta, per il resto, i gettoni collezionati in quest’annata dall’ex Benfica e Chelsea, con all’attivo 10 gol e 6 assist.