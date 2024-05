Operazione low cost: Inter, mani sul ‘nuovo Anguissa’

Nerazzurri intenzionati ad apportare qualche cambiamento alla propria rosa in vista della prossima stagione, spunta nel frattempo un nome nuovo per la mediana

A distanza di qualche settimana dalla conquista del 20esimo Scudetto l’Inter si è posta in mente un obiettivo ben preciso, quello di rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione, senza il bisogno di compiere spese folli bensì concludendo investimenti mirati.

L’intenzione nutrita da Marotta e Ausilio è infatti quella di andare a chiudere per qualche giovane pedina che possa poi risultare utile all’intera causa nerazzurra sia nel futuro imminente che in quello a lungo termine, in sostanza come accaduto durante la passata estate con Yann Bisseck, difensore passato dall’Aarhus all’Inter per appena 7 milioni di euro. Questa la mossa con cui il club meneghino proverà a dar seguito al ciclo avviato in questi ultimi anni con Simone Inzaghi, tecnico riuscito a conquistare 3 Supercoppe Italiane, 2 Coppe Italia e finalmente anche il suo primo Scudetto in vesti di allenatore del club di Viale della Liberazione.

Dopo aver già prenotato i colpi Taremi e Zielinski a parametro zero, complici naturalmente gli ormai scontati addii a titolo gratuito di Sensi e Klaassen, l’intera dirigenza nerazzurra proverà ad accogliere in estate alla propria corte un’altra giovane pedina sulla propria linea mediana. Quello di Ngal’ayel Mukau, in tal senso, il nome finito questa volta sul taccuino della squadra neo Campione d’Italia, profilo che viene considerato il ‘nuovo Anguissa’.

Chi è Ngal’ayel Mukau, il nuovo osservato speciale dell’Inter per la mediana

È quello di Ngal’ayel Mukau il nome nuovo finito in cima alla lista delle preferenze dei nerazzurri, centrocampista congolese con passaporto belga attualmente in forza al Mechelen, società militante quest’oggi nella massima divisione belga. A riferirlo ‘Calciomercato.it‘.

Il classe ’04 ricorda sia per caratteristiche fisiche che tecniche Frank Zambo Anguissa, centrocampista accasatosi al Napoli nell’estate del 2021 che è finito per essere accostato all’Inter negli scorsi mesi, anche e soprattutto per via dell’accordo in scadenza a giugno 2025. Trattasi infatti di una mezz’ala di rottura, perciò in grado di agire anche in cabina di regia. Di 2-3 milioni di euro il costo del cartellino del mediano nativo di Anversa. L’Inter non è, però, la sola ed unica società mostratasi interessata al ragazzo, visto e considerato che anche il Bologna e altri club militanti quest’oggi in Ligue 1, Bundesliga e Super Lig hanno incominciato a osservare il ‘nuovo Anguissa’.