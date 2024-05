Sassuolo-Inter 1-0, pagelle e tabellino: Dumfries toglie il record a Inzaghi

Sintesi e pagelle di Sassuolo-Inter, la sfida della trentacinquesima giornata di Serie A, di sabato 4 maggio 2024

L’Inter già scudettata arriva al Mapei Stadium per affrontare la sua nemesi calcistica, il Sassuolo, a caccia di punti fondamentali per la salvezza. I neroverdi passano in vantaggio al 20′ dopo un erroraccio di Dumfries che permette a Laurentie di infilare senza problemi Emil Audero.

Proprio Dumfries, mandato in porta da un illuminante passaggio di Asllani, spreca malamente dopo pochi minuti. Nel recupero del primo tempo Lautaro va in goal, ma la VAR annulla per fuorigioco. Dopo l’intervallo l’Inter rientra in campo ancora più svuotata. I nerazzurri mantengono il possesso palla senza mai tirare in porta. All’81’, da ottima posizione Arnautovic tira addosso a Consigli.

L’Inter si accontenta, deludendo il suo pubblico e indisponendo tutte le altre squadre di A che stanno lottando per la salvezza. Ma dopo un campionato così, il calo era prevedibile e risulta giustificabile. Male che sia maturato proprio contro il Sassuolo. Niente record punti per Inzaghi.

INTER

AUDERO – 5,5

PAVARD – 6

DE VRIJ – 5,5

BASTONI – 5,5 – dal 68′, BUCHANAN – TOP – 6,5 – Il migliore in campo dell’Inter è il canadese, che almeno ci mette un po’ di verve e prova a saltare l’uomo e mettere in mezzo qualche pallone. Sul finale esagera e si incaponisce, ma ha qualità e deve sfruttare ogni occasione per far vedere che ci sa fare: giusto.

DUMFRIES – FLOP – 4,5 – Partita horror. Per l’olandese l’ennesima conferma in un percorso d’involuzione preoccupante. Disastroso in difesa, molle e svagato in avanti. Gioca contro l’Inter. – dal 59′, CUADRADO 6

FRATTESI – 5,5 – dal 68′, BARELLA – 6

ASLLANI – TOP – 6,5 – Ci mette impegno: non è rimasto sul pullman in piazza Duomo. Vuole farsi notare e non spreca del tutto l’occasione – dal 73′, KLAASSEN – 5,5

MKHITARYAN – 6 – dal 59′, ARNAUTOVIC – FLOP – 4,5 Entra l’austriaco e l’Inter gioca in pratica con l’uomo in meno: si è stancato oltremodo nei festeggiamenti, il caro Marko

CARLOS AUGUSTO – 6

SANCHEZ – 5,5

LAUTARO – FLOP – 5,5, Anche il Toro è già in vacanza: molto anticipata, probabilmente

TABELLINO

20′, Laurentie

SASSUOLO-INTER

SASSUOLO (3-5-1-1): Consigli 6,5; Erlic 6, Ferrari 6, Kumbulla 7; Toljan 6,5 (85′, Missori sv), Lipani 6 (71′, Obiang 6), Henrique 6,5 (85′, Racic sv), Thorstvedt 5,5 (59′, Boloca 6), Doig 6,5; Lauriente 7; Pinamonti 5. All.: Ballardini

INTER (3-5-2): Audero; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Lautaro. All.: Inzaghi

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido

Ammoniti: 89′, Pavard; 90′, Boloca

Recupero: 4′