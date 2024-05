Chivu verso l’addio: il sostituto arriva dalla Serie C

L’attuale tecnico Primavera è prossimo a separarsi in estate dalla seconda squadra di marca nerazzurra, c’è già il nome del suo successore

Le strade di Cristian Chivu e quella della Primavera dell’Inter si separeranno tra soli pochi mesi, tutto questo a distanza di sei lunghissime stagioni. L’ex difensore nerazzurro, ora in vesti di allenatore, dirà infatti addio alla seconda formazione del club meneghino in modo tale da poter intraprendere una nuova avventura, questa volta al fianco di una prima squadra. L’Ajax, nel frattempo, la società che sta provando a muovere alcuni passi concreti in direzione dell’allenatore rumeno.

La notizia rimbalzata fuori nelle scorse settimane è quella che potesse essere Samir Handanovic a diventare il nuovo allenatore della Primavera nerazzurra, ma in realtà non è così. L’ex Capitano e portiere del club meneghino potrebbe infatti incominciare la sua carriera da tecnico al fianco dell’U-17 dell’Inter, a partire già dalla prossima stagione. E quindi a questo punto viene da chiedersi: chi sarà a raccogliere l’eredità di Cristian Chivu? Probabilmente un ex Juve, fortemente voluto da Massimo Tarantino, attuale Responsabile del Settore Giovanile dell’Inter atterrato ad Appiano nella passata estate al posto di Roberto Samaden.

Baldini vicino all’approdo sulla panchina della Primavera dell’Inter

Salvo clamorosi ribaltoni dell’ultim’ora, dovrebbe essere Francesco Baldini – allenatore toscano classe ’74 attualmente alla guida tecnica del Trento, formazione militante in Serie C – a sedersi sulla panchina della Primavera dell’Inter a partire dalla prossima stagione. A riferirlo ‘Sprint e Sport’.

Lucchese, Napoli, Genoa e Perugia. Questi i trascorsi avuti in passato da Baldini in vesti di calciatore, che ha militato anche tra le file del settore giovanile della Juventus. Perugia, Vicenza, Catania e Trapani. Queste, invece, le squadre guidate in questi ultimi anni dal futuro tecnico della Primavera nerazzurra, che ha mosso i suoi primi passi da allenatore al fianco degli Allievi del Bologna. Intanto, l’altra novità spuntata in queste ultime ore dalle parti di Appiano è quella che a partire dalla stagione 2025-26 dovrebbe finire per prendere vita anche il progetto della seconda squadra targata Inter, formazione che in quel caso finirebbe per militare nel campionato di Serie C come già precedentemente accaduto con Juventus e Atalanta.