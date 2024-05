Esposito come Fabbian: cessione in Serie A, le cifre

Il giovane attaccante made in Italy, ora in prestito alla Sampdoria, potrebbe finire per dire addio all’Inter in estate, questa volta in via definitiva

Come già accaduto più e più volte in passato, le strade di Sebastiano Esposito e quella dell’Inter si sono separate per l’ennesima volta in via temporanea anche nel corso della passata estate.

Il giovane attaccante made in Italy, con all’attivo 5 gol e 6 assist in stagione, si è infatti accasato alla Sampdoria nell’agosto scorso tramite la formula del prestito con diritto fissato a 7 milioni di euro (presente nell’accordo anche un’opzione di controriscatto). In caso di mancato riscatto, però, la prima punta classe ‘02 finirà per rientrare in estate ad Appiano. Complice l’accordo che lo lega al club di Viale della Liberazione sino a giugno 2025, Esposito può questa volta finire per dire nuovamente addio ai nerazzurri, ma in via definitiva. Occhio perché a rivolgere un pensierino sull’ex Basilea e Anderlecht (tra le tante) potrebbe essere il Parma, a caccia di nuovi profili offensivi in vista della prossima stagione dopo la matematica promozione in Serie A.

Il Parma può pensare a Sebastiano Esposito in estate: occhio all’operazione in ‘stile Fabbian’

È quello di Sebastiano Esposito uno di quei profili per cui potrebbe provare a farsi avanti nel corso della prossima estate la formazione attualmente guidata dal tecnico Fabio Pecchia, ora prima nel campionato di Serie B.

A differenza di quanto accaduto in passato, nonostante anche i diversi problemi fisici rimediati in quest’annata dal centravanti originario di Castellammare di Stabia, il giovane classe ’02 è finalmente riuscito a trovare un po’ più di continuità in questa stagione, a testimoniarlo le 20 presenze accumulate sinora da Esposito al fianco della squadra di Andrea Pirlo. Di 7-8 milioni di euro la valutazione che ne fa l’Inter del giovane prodotto del proprio vivaio, club che nel corso della prossima estate potrebbe anche finire per replicare la mossa compiuta soltanto qualche mese fa con Giovanni Fabbian, vale a dire quella di garantirsi una sorta di ricompra sul ragazzo ora in forza alla Sampdoria.