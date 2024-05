L’operazione si fa con lo scambio: via libera per Kostic

La Juventus pensa al grande ritorno in attacco. Sul tavolo il nome del bomber, cercato negli scorsi mesi anche dall’Inter

Nel corso della passata estate, una volta bloccato Marcus Thuram, Marotta e Ausilio hanno provato a regalare al tecnico Simone Inzaghi un altro bomber di spessore. Quelli di Gianluca Scamacca e Folarin Balogun, in tal senso, i nomi finiti a quel punto sul taccuino della dirigenza nerazzurra, ma non solo.

Sulla lista delle preferenze del club di Viale della Liberazione è spuntata infatti anche la candidatura di Alvaro Morata, centravanti che alla fine ha poi esteso la durata del proprio accordo con l’Atletico Madrid, all’epoca in scadenza nel 2024. Il nome del classe 92, ancor prima che venisse raggiunta l’intesa definitiva coi Colchoneros, era finito per far gola non soltanto all’Inter, ma anche a Milan, Roma e Juventus. Ciò nonostante, a prevalere è stata la volontà nutrita da Diego Simeone, tecnico che non ha voluto rinunciare al proprio numero 19. Diverso potrebbe essere, invece, nel corso della prossima estate.

A dirla tutta, il bomber originario di Madrid ha infatti aperto a un suo nuovo ritorno in bianconero. Da quel che emerge, l’ex Chelsea ha la possibilità di liberarsi dalla formazione spagnola in caso di proposta di suo gradimento, tutto questo nel mentre continua a tenere banco la situazione legata al futuro di Moise Kean nel quartier generale della Vecchia Signora, con l’attaccante made in Italy che potrebbe finire per dire addio in estate a causa dell’accordo in scadenza nel 2025. Da qui la possibilità di provare a rimettere le mani su Alvaro Morata, profilo che la formazione pluricampione d’Italia potrebbe tornare a riabbracciare soltanto nel caso in cui l’Atletico dovesse aprire a un affare tramite contropartite tecniche. Un’operazione, questa, in cui potrebbe così finire per rientrare anche Filip Kostic.

Morata-Juve, occhio all’avventura 3.0: la chiave può essere Kostic

Le strade di Alvaro Morata e quella della Juventus potrebbero incrociarsi da punto e accapo nel corso della prossima estate, periodo in cui i bianconeri dovranno per forza di cose attuare qualche cambiamento all’interno del proprio reparto avanzato, con l’obbligo di ridurre il proprio monte ingaggi.

I bianconeri e l’Atletico Madrid potrebbero così provare a imbastire un’operazione al cui interno potrebbe venir inserita qualche contropartita tecnica che non ha soddisfatto le attese di inizio stagione, vedi Filip Kostic (laterale di sinistra che non sta rendendo nel modo in cui speravano il DS Cristiano Giuntoli e la restante parte della dirigenza della Vecchia Signora).

Morata, nel caso in cui dovesse essere raggiunta l’intesa definitiva tra le parti, finirebbe così per rientrare in Italia a distanza di due anni dal suo ultimo addio. E sì, stiamo parlando dello stesso centravanti fortemente voluto dall’Inter nella passata estate, non ora viste e considerate le pretese del classe ’92 (sempre più in età avanzata) che chiede un triennale da almeno 5 milioni di euro netti a stagione, un totale di 10 milioni lordi. La priorità dei nerazzurri, ora come ora, è provare a chiudere per una nuova e giovane seconda punta.