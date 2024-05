Provano a portarlo a Milano: Inter-Barcellona da 45 milioni

Nerazzurri a caccia di nuove pedine offensive in vista della prossima stagione, svelato lo scenario che potrebbe finire per materializzarsi nel corso della prossima estate

La volontà di Marotta e Ausilio è quella di regalare in estate una nuova pedina offensiva a Simone Inzaghi, complice naturalmente l’ormai scontato addio a parametro zero di Alexis Sanchez e la possibile partenza di Marko Arnautovic, centravanti che non ha rispettato le attese di inizio stagione.

Quello di Albert Gudmundsson, nel frattempo, il profilo individuato dai nerazzurri per provare ad arricchire il proprio reparto avanzato, settore in cui il club meneghino accoglierà ben presto anche Mehdi Taremi, atteso a Milano a inizio luglio come free-agent. I nerazzurri sono infatti in cerca di una nuova seconda punta in grado di saltare il proprio diretto concorrente, ragion per cui sull’elenco dei possibili indiziati è spuntato fuori anche il nome di Ferran Torres, esterno d’attacco per cui il Barcellona proverà a fare di tutto e di più pur di liberarsi in estate. Una candidatura, quella del classe ’00, che di questo passo potrebbe anche finire per spuntare tra soli pochi mesi sul tavolo dell’Inter.

Barcellona intenzionato a liberarsi di Ferran Torres: lo spagnolo può venir offerto tramite agenti all’Inter

Facendo riferimento alla notizia lanciata da ‘Elnacional.cat’, il Barcellona è intenzionato a liberarsi di Ferran Torres in estate, calciatore che così facendo potrebbe finire per essere proposto tramite agenti a diversi club europei, Inter inclusa.

Scontato in quel caso il no dei nerazzurri, visto e considerato che difficilmente l’esterno d’attacco spagnolo finirebbe per trovare una collocazione tattica ben precisa nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. A complicare le cose anche la valutazione sui 40-45 milioni di euro che ne fanno i ‘blaugrana’ del proprio numero 7. In caso d’addio dalla Catalogna, il futuro del classe ’00 potrebbe quindi essere in Premier League, questa l’ipotesi più gettonata al momento.