Vogliono davvero Luis Alberto: scambio clamoroso

Il centrocampista spagnolo, che ha da poco annunciato il suo addio dalla Lazio al termine di questa stagione, è tornato ad essere accostato all’Inter. Spunta intanto uno scenario a sorpresa per il futuro

Le strade di Luis Alberto, atterrato nella Capitale nell’estate del 2016, e quella della Lazio si separeranno tra soli pochi mesi. Ad annunciarlo è stato il diretto interessato, uscito allo scoperto al termine del match disputatosi il 12 aprile scorso contro la Salernitana.

Il classe ’92 ha infatti preso la sua personale decisione, anche e soprattutto per via della complicata stagione vissuta sinora dalla formazione biancoceleste, attualmente guidata dal tecnico Igor Tudor. Quello di Luis Alberto è un nome che recentemente è tornato ad essere accostato all’Inter, anche se nel frattempo è spuntato fuori un nuovo scenario a sorpresa, che consentirebbe in quel caso al classe ’92 di separarsi dal club capitolino al termine di quest’annata, ma senza il necessario bisogno di lasciare la Serie A.

Napoli e Lazio pensano allo scambio Simeone-Luis Alberto

Il club attualmente presieduto da Aurelio De Laurentiis e la formazione biancoceleste starebbero pensando di imbastire una nuova trattativa tramite l’inserimento di alcune contropartite tecniche.

I nomi sono quelli di Giovanni Simeone e Luis Alberto. A riferirlo ‘La Gazzetta dello Sport’, fonte secondo cui proprio i partenopei starebbero seriamente pensando di ingaggiare il classe ’92 in vista della prossima estate, complice naturalmente l’addio di Piotr Zielinski, prossimo a separarsi a fine giugno dalla formazione campana per poi prendere direzione Milano, dove ad attenderlo c’è l’Inter a parametro zero. Questo l’eventuale scenario di mercato che, qualora si materializzasse, finirebbe per soddisfare ambedue le parti, visto e considerato che la Lazio ha già incominciato a guardarsi attorno per un nuovo centravanti. Di mezzo, manco a dirlo, il sempre più probabile addio di Ciro Immobile a fine stagione.