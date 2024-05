Altro che Inter: ha scelto di andare in MLS

Niente Inter: l’affare, probabilmente, salterà anche quest’anno, dato che il giocatore preferisce andare in MLS

Il club nerazzurro credeva già l’estate scorsa di averlo convinto a trasferirsi a Milano, ma a sorpresa l’obiettivo ha infine deciso di rimanere dov’era. Quest’estate, in molti credevano che Ausilio e Marotta si sarebbero rifatti sotto per provare a chiudere un accordo. Tale eventualità appare oggi poco probabile, per più motivi.

Il primo è che l’Inter ha ormai poco spazio in rosa per un giocatore con quelle caratteristiche. La seconda ragione è collegata al progetto tecnico: il club nerazzurro, che vuole ringiovanire la rosa e abbassare il monte ingaggi, prendendo questo determinato giocatore chiuderebbe un’operazione poco sostenibile, sotto più punti di vista.

Infine c’è la disponibilità del giocatore stesso che anche quest’anno potrebbe preferire altro all’Inter, nella fattispecie andare a giocare negli USA, in MLS. Il soggetto di tutte queste speculazioni è Nacho Fernandez, jolly difensivo del Real Madrid di nuovo in scadenza di contratto.

L’estate scorsa Ancelotti lo aveva convinto a rimanere, promettendogli maggiore spazio e garantendo di stimarlo come un giocatore fondamentale per i Blancos. Ultimamente, però, ci sono stati un po’ di attriti fra don Carlo e il trentaquattrenne madrileno.

Nacho non ha gradito alcune sostituzioni e si è sentito spogliato della propria autorità di capitano della squadra. E perciò, secondo Marca, Nacho di nuovo espresso la volontà di lasciare il Real Madrid con la scadenza naturale del contratto.

Via dal Real: niente Inter, vuole andare in MLS

Stavolta, verosimilmente, nessuno lo tratterà. Ma l’Inter non sembra interessata a inserirsi, dato che per il ruolo di braccetto destro ha già tre giocatori in rosa: Pavard, Darmian e Bisseck. Di conseguenza, dal primo luglio il difensore spagnolo sarà libero di trasferirsi altrove. E, sempre secondo Marca, Nacho avrebbe già trovato l’accordo con una società…

con il calciatore che non avrebbe intenzione di proseguire la carriera in Europa. Nel futuro di Nacho dovrebbe esserci la MLS. E forse sempre un’Inter, anche se non quella milanese. C’è infatti chi si dice sicuro che il madrileno potrebbe voler giocare presto con la maglia dell’Inter Miami di David Beckham, in una vera e propria colonia di ex Barcellona.

Sì, nell’Inter Miami giocano vari ex blaugrana: ci sono Messi, Suarez, Busquets e Jordi Alba… Ma questo non rappresenterebbe un limite per Nacho. Anche se parliamo di uno che è cresciuto con la casacca dei Blancos. Nacho è un uomo del Real da quando aveva undici anni, esploso come jolly sotto la gestione di Zidane.

L’utilità del difensore pessimista

Negli anni d’oro, Nacho sapeva fare di tutto. Brillava come centrale, sia a destra che a sinistra, e spesso veniva piazzato come terzino, sempre a destra o a sinistra. Con Ancelotti, cioè con il ritorno dell’allenatore italiano a Madrid, Nacho si è specializzato nel ruolo di braccetto destro o di centrale da impostazione, ma ha continuato a offrire grandi prestazioni.

Ancelotti lo ha sempre apprezzato per la sua intelligenza tattica. Una volta lo definì come un difensore pessimista, per intendere che Nacho sapeva sempre prevedere il pericolo e attrezzarsi per evitarlo. Ma da un po’ di tempo a questa parte il difensore sembra stanco del proprio ruolo di tappabuchi sempre a disposizione e affidabile.

Dopo essersi mangiato Haaland in Champions, si aspettava un ruolo da protagonista anche nella semifinale contro il Bayern Monaco. La sostituzione veloce di Ancelotti non gli è andata giù. E questo, forse, lo ha portato a decidere di trovare più spazio altrove, per il finale di carriera, dopo una vita spesa a lottare e a sgobbare per il Real.