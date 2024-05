“Può fare diversi ruoli”: Behrami e il nuovo affare a zero per l’Inter

L’ex calciatore lancia il nome di Muniain a costo zero per completare il pacchetto d’innesti estivo dell’Inter ed innalzare il livello qualitativo generale della squadra di Inzaghi

I prossimi passi di mercato dell’Inter passeranno innanzitutto dai nomi di Medhi Taremi e Piotr Zielinski, di cui si è detto molto nelle passate settimane. Stando poi alle ultime dichiarazioni ufficiali promosse da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio non dovrebbero esserci cessioni di spessore per non rovinare gli equilibri interni mentre non si escludono ulteriori mosse di ritocco nei reparti sottoposti ad osservazione.

Lasciando in disparte le valutazioni sul secondo portiere, ruolo per il quale sembra comunque essere in vantaggio Emil Audero sulla via del rinnovo del prestito per questioni di facilità di esecuzione dell’operazione, qualcosa potrebbe ancora cambiare lungo la fascia destra e in attacco.

Nello specifico l’Inter cerca un calciatore brevilineo e dotato tecnicamente che possa fungere da sostituto diretto di Alexis Sanchez in scadenza di contratto, ma alla condizione esclusiva di non dover sborsare cifre esorbitanti e mantenere dunque saldo il bilancio societario. Per far questo sarà inevitabile depennare dal taccuino dei papabili i big internazionali ed affidarsi per lo più a profili d’interesse pubblico, ma con cui si potrebbe scendere a patti. Vedi il caso di Albert Gudmundsson e il Genoa.

Behrami lancia Muniain all’Inter dopo l’addio storico all’Athletic

Ciononostante, fra gli svincolati ci sarà qualcuno che potrebbe stuzzicare davvero l’interesse dei piani alti della dirigenza. Primo fra tutti il nome di Iker Muniain, lanciato dall’ex calciatore Valon Behrami in un recente intervento ai microfoni di ‘DAZN’.

Il fantasista spagnolo lascerà infatti a costo zero l’Athletic Bilbao dopo vent’anni di esperienze positive e successi. Non ultimo quello raggiunto proprio qualche giorno fa in Copa del Rey con la squadra basca. “Sono arrivato qui da bambino e ora credo sia giunto il momento di andare. È una decisione difficile ma la migliore anche per il club”, ha dichiarato in un post di commiato ufficiale il calciatore a distanza di pochissimo tempo dall’altro grande addio (dal calcio giocato, ndr) di un’altra colonna del calcio spagnolo come Raul Garcia.

Grazie alle quasi seicento partite disputate in carriera finora e quindici anni vissuti da protagonista nella prima squadra a tinte biancorosse nel nord del Paese, Muniain sarebbe pronto ad un nuovo passo della propria carriera lontano dalla madrepatria. Finora tutti gli indizi portano al calcio di Saudi Pro League o al campionato qatariota, ma Behrami insiste: “Ha esperienza e può giocare in diversi ruoli. Potrebbe davvero alzare il livello qualitativo dell’Inter in alcune partite”. Un po’ come fatto proprio da Sanchez, schierato spesso da Inzaghi nei minuti decisivi dei match stagionali.