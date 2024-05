Da Carboni a Dumfries, la lista dei ‘sacrificabili’ dell’Inter

La lista dei sacrificabili dell’Inter: dal giovane talento Valentin Carboni, che Inzaghi non sa dove schierare, al discontinuo Dumfries

Dopo gli annunciati degli ingaggi a parametro zero di Zielinski e Taremi, l’Inter dovrà di nuovo affrontare un calciomercato “creativo”, fatto di occasioni e colpi condizionati. Piero Ausilio e Beppe Marotta dovranno prima di tutto risolvere la situazione contrattuale di alcuni giocatori ritenuti sacrificabili: la lista è lunga, da giovani attualmente in prestito, ai profili che hanno deluso.

Dal titolare (Dumfries) alla promessa che piace a tutti (Valentin Carboni), l’Inter punta a incassare più di 60 milioni dalle cessioni. L’obiettivo è quello di poter mettere in cassa soldi bastevoli a prendere Bento per la porta, un attaccante giovane (Gudmundsson?) e magari un nuovo centrale.

La lista dei sacrificabili all’Inter parte inevitabilmente da Danzel Dumfries. Anche quest’anno l’olandese non ha offerto continuità. Dopo un buon inizio di stagione, da dicembre in poi (dopo un infortunio), il suo rendimento è calato vistosamente. Inoltre c’è il problema del rinnovo.

Pare che l’Inter voglia provarci fino alla fine, anche perché Inzaghi reputa Dumfries un’alternativa importante, ma la trattativa è bloccata da mesi. Se non ci saranno novità in extremis, l’Inter proverà a piazzarlo a 25 milioni, nella speranza che possa scattare un’asta e che il prezzo possa salire. L’olandese piace all’Aston Villa, ma Denzelone pare voler puntare a un club più grosso. Di certo vuole andare via, come vi abbiamo raccontato in una nostra esclusiva.

Mesi fa è stato sondato da United e Chelsea, ma l’affare appare difficile. C’è qualche speranza solo sponda Red Devils, se dovesse restare ten Hag. Il problema è che, vendendo Dumfries, l’Inter dovrebbe pensare anche a un sostituto, dato che Buchanan non sembra aver convinto Inzaghi.

La lunga lista dei sacrificabili: ecco chi potrebbe partire

In linea generale, sia i dirigenti che Inzaghi hanno lasciato intendere di voler toccare il meno possibile la rosa. Ciononostante l’Inter si sta già muovendo con dei sondaggi. Ma lo sta facendo nel caso in cui arrivi qualche offertona per un big e che quindi ci siano parecchi soldi in cassa. Senza cessioni, verosimilmente ci si defilerà dalla corsa a tutti gli obiettivi di cui si parla in questi giorni (Buongiorno, Gudmundsson, Zirkzee…).

In bilico ci sono soltanto Arnautovic (che non ha convinto dal punto di vista atletico e mentale) e uno fra de Vrij e Acerbi (si sono fatti di una certa età, e sarebbe sensato pensare subito al futuro inserendo un centrale più giovane).

A lasciare l’Inter saranno i giocatori in scadenza: Sensi, Sanchez, Cuadrado e Klaassen. Poi i dirigenti proveranno a piazzare i giovani e i tesserati che tornano dai prestiti. L’unico che ha già mercato è Satriano, che potrebbe finire in Spagna. Per Correa, per ora, non ci sono potenziali acquirenti, nemmeno in Arabia, ecco perché non è escluso che possa rimanere come quinto attaccante.

Dovrà uscire anche Radu, magari unendosi alla squadra degli Emirati che lo ha cercato l’estate scorsa. Difficile ricavarci qualcosa a livello economico. Zinho Vanheusden potrebbe essere riscattato a 7 milioni dallo Standard. Per Agoumé sembra invece che il Siviglia non abbia intenzione di far valere il diritto di ricatto. L’Inter proverà quindi a cederlo in Francia a 5 o 6 milioni.

In caso di permanenza in A, il Cagliari potrebbe riscattare Oristanio. Zanotti dovrebbe tornare a Milano ed essere usato come pedina di scambio o, essere conservato in rosa per rispettare le liste. Stessa storia per Pio Espostio. Per Sebastiano, la Samp appare interessata a trattenerlo: potrebbe dunque riscattarlo anche senza salire in A (in quel caso scatterebbe l’obbligo).

Su Filip Stankovic, invece, l’Inter non sembra interessata alla cessione. Uscirà Salcedo, dopo l’ennesima stagione deludente in prestito. Il massimo prezzo a cui cederlo è di 1 o 2 milioni. I vari Fontanarosa, Rovida, Mortetti, Caratolo, Nunziatini saranno ceduti al miglior offerente (nella speranza di ricavare da tutti quanti insieme un paio di milioni).

Capitolo Carboni: via per 30 milioni

Infine c’è Valentin Carboni, che l’Inter stima come una promessa da tutelare ma che a fronte di un’offerta superiore ai 25 milioni potrebbe uscire a titolo definitivo. L’idea della dirigenza sarebbe quella di tenerlo in squadra, sia per allargare ulteriore il roaster per far fronte al doppio impegno che per aggiungere un canterano utile alle liste.

Il problema è che l’argentino sembra poco applicabile al gioco di Inzaghi: non è una punta, non è una mezzala. Gioca bene nel 4-2-3-1 o nel 4-3-3. Chissà, magari anche il talento argentino potrebbe sentirsi spinto a sposare una nuova missione sportiva, rinunciando al sogno di giocare all’Inter.

Si parla anche di possibili offerte da 30 milioni dalla Premier. Succedesse, l’Inter non potrebbe alzare alcun muro: sarebbe un azzardo insensato in tempi di magra come questi. Ecco perché anche l’argentino, dopo la buona annata al Monza, compare nella lista dei cedibili.