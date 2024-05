DIRETTA Serie A, Frosinone-Inter: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Frosinone di Di Francesco nella 36esima giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter è di scena sul campo del Frosinone in Ciociaria nell’anticipo del venerdì che apre la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, diciassettesimo turno del girone di ritorno. Una sfida che mette in palio tre punti importanti soprattutto per i padroni di casa, che sarà diretta dall’arbitro Giua della sezione di Olbia.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalla seconda sconfitta di tutto il torneo – curiosamente sempre contro il Sassuolo – vogliono tornare a vincere in trasferta. L’obiettivo è quello di superare quota 90 punti in classifica, provando magari ad ottenere un nuovo clean sheet per il record. Dall’altra parte i gialloazzurri di Eusebio Di Francesco, che invece vengono dal pareggio nello scontro diretto con l’Empoli e che devono fare a meno dello squalificato Barrenechea, hanno bisogno di un successo per riprendere il cammino verso la salvezza. La gara sarà trasmessa in tv, così come in streaming su pc, tablet e smartphone in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata l’Inter si è imposta con il punteggio di 2-0 grazie al gol da centrocampo di Dimarco e al rigore di Calhanoglu. Interlive.it vi offre il match dello stadio Benito Stirpe live in tempo reale.