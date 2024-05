Il ritorno di Correa è ufficiale: soldi e scambio con l’Atalanta

Saltato ufficialmente l’obbligo di riscatto per l’attaccante argentino. L’Inter farà di tutto per liberarsene in maniera definitiva

La netta sconfitta in casa dell’Atalanta ha decretato la fine dell’avventura di Correa al Marsiglia. Considerato il distacco incolmabile dal terzo posto in Ligue 1, la vittoria dell’Europa League rappresentava per l’argentino l’unica possibilità di essere acquistato dal club transalpino. L’obbligo di riscatto, fissato a 10 milioni, era appunto legato alla qualificazione diretta in Champions dell’OM.

Ieri sera a tifare Marsiglia c’erano anche l’Inter e i suoi stessi tifosi, ma la squadra di Gasperini è stata troppo superiore a quella di Gasset, il quale ha concesso a Correa solo i restanti quanto inutili sei minuti del match. Il classe ’95 tornerà in nerazzurro dopo una stagione disastrosa, complice l’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per quasi due mesi: nemmeno un gol in 19 presenze. Anche per questo motivo, oltre al fatto che ha uno stipendio di 6 milioni lordi, sarà molto complicato per Ausilio cederlo a un’altra squadra. Essenso in scadenza, poi, stavolta la partenza dell’ex Lazio dovrà avvenire a titolo definitivo.

Per fortuna dell’Inter, e dello stesso attaccante di Juan Bautista Alberdi, il suo agente Alessandro Lucci ha una buona influenza sia qui in Italia che all’estero, tra Turchia, Spagna e Inghilterra. Il club di Zhang potrebbe accettare pure di fare minusvalenza, ovvero di venderlo a meno di 7-8 milioni pur di liberarsene.

Inter, Correa e soldi per Holm

A proposito di ‘influenze’ del suo procuratore, il profilo di Correa potrebbe essere sottoposto all’attenzione pure della stessa Atalanta. Con il club orobico, Lucci vanta un eccellente rapporto.

L’Inter potrebbe sfruttare ciò proponendo magari a Percassi e soci il cartellino di Correa più soldi per il laterale svedese Holm, che i bergamaschi sono intenzionati a riscattare versando poco più di 8 milioni nelle casse dello Spezia. Il classe 2000 di Goteborg è un nome che piace molto al management interista per l’eventuale eredità di Denzel Dumfries.