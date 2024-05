Pagano la clausola di Thuram e l’Inter è costretta a dirgli addio

L’attaccante francese, accasatosi ai nerazzurri soltanto nella passata estate, potrebbe finire per cogliere le proprie valigie da Milano tra soli pochi mesi

È stato soltanto nello scorso luglio che si sono incrociati i destini di Marcus Thuram e quello dell’Inter. In realtà, il classe ’97 sarebbe potuto atterrare ad Appiano già nell’estate del 2021, ma a mettere fine al tutto è stato proprio il grave infortunio rimediato dall’attaccante francese, rimasto ai box per diversi mesi a seguito della rottura del legamento crociato. Questo l’episodio che ha poi costretto i nerazzurri a ripiegare su Joaquin Correa, tra gli acquisti più disastrosi portati a termine in questi ultimi anni dalla squadra neo Campione d’Italia.

Nessun problema, il matrimonio tra l’ex Borussia M’Gladbach e il club meneghino è poi andato in porto poco meno di un anno fa, momento in cui Marotta e Ausilio hanno accolto l’attaccante 26enne alla propria corte a titolo prettamente gratuito. A dir poco impressionante il rendimento avuto dall’attuale numero 9 nerazzurro in questa stagione, al suo primo trascorso in Italia. Già 14, infatti, le reti realizzate dal partner d’attacco di Lautaro Martinez, impreziositi da 13 assist. Numeri, questi, che hanno immediatamente attirato il più vivo interesse di diversi club europei. A questo punto, un’ipotesi di cui tener conto è quella che le strade di Thuram e quella dell’Inter possano finire per dividersi a distanza di un solo anno, anche e soprattutto per via della clausola rescissoria che lega il ragazzo nativo di Parma al club di Viale della Liberazione.

Inter, zero possibilità di trattenere Thuram nel caso in cui un qualsiasi club dovesse pagare la clausola

Marcus Thuram potrebbe finire per dire addio all’Inter dopo un solo anno di tempo. È questo lo scenario che può finire per materializzarsi nel corso della prossima estate.

Di 60-70 milioni di euro la valutazione che ne fa il club meneghino del proprio numero 9, pedina che potrebbe tranquillamente essere la prossima plusvalenza da urlo dei nerazzurri, abili e caparbi nel cedere Andre Onana nella passata estate per 55 milioni di euro al Manchester United. L’attaccante francese, sotto contratto con la squadra di Inzaghi sino a giugno 2028, è inoltre legato alla società di Viale della Liberazione a mezzo di una clausola rescissoria da 85 milioni di euro. Chiaro che, nel caso in cui un qualsiasi club europeo dovesse decidere di cavalcare questo stesso e identico scenario, l’Inter non avrebbe alcuna possibilità di trattenere il classe ’97 alla propria corte. Anzi, Marotta e Ausilio finirebbero verosimilmente per dirsi soddisfatti di quest’eventuale plusvalenza.