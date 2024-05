Inter-Vitor Roque: 75 milioni e scambio col Barcellona

Anche i nerazzurri si sono inseriti nella corsa per il baby talento brasiliano, accasatosi ufficialmente ai balugrana nella scorsa finestra di calciomercato invernale

Si sono incrociate nel gennaio scorso le strade di Vitor Roque e quella del Barcellona, coi catalani che hanno accolto il giovane classe ’05 alla propria corte per una cifra di poco superiore ai 60 milioni di euro, per essere più precisi 30 milioni di euro di parte fissa più 31 di bonus. Nonostante l’importantissimo investimento compiuto dai blaugrana, l’ex Athletico Paranaense non ha però trovato il giusto spazio dinanzi a sé.

Appena 13, di fatto, i gettoni raccolti in questa seconda parte di stagione dal forte centravanti brasiliano, undici di questi racimolati nel campionato di Liga, competizione in cui la prima punta 19enne – per certi versi non vista di buon occhio dal tecnico Xavi – è ugualmente riuscito a realizzare 2 reti, in soli 276′ di gioco. A dir poco pessimo, quindi, il feeling instauratosi tra Vitor Roque e il proprio allenatore. Una situazione, questa, che ha spinto l’intera dirigenza blaugrana a prendere in considerazione in queste ultime settimane anche la via della cessione del ragazzo nativo di Timoteo, magari a titolo temporaneo con opzione d’acquisto. Tra i club mostratisi interessati alla situazione del baby talento verdeoro c’è anche l’Inter, società che in realtà non è la sola ad aver indirizzato le proprie antenne verso il giovane prodotto del vivaio del Cruzeiro, visti anche i primi passi mossi dal Porto.

Inter e non solo, anche il Porto piomba su Vitor Roque: si pensa all’inserimento di Pepê nell’affare

Facendo riferimento a quanto riportato dal portale ‘A BOLA’, anche il Porto si è ufficialmente inserito nella corsa per Vitor Roque, profilo a cui ha incominciato a guardare con attenzione anche l’Inter in queste ultimissime ore.

Al contempo, è quello di Pepê il nome che fa particolarmente gola in casa blaugrana. L’esterno d’attacco di attuale proprietà dei Dragoes, anche lui di nazionalità brasiliana, è però legato alla formazione lusitana da un accordo valido sino a giugno 2027 a mezzo di una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, somma di denaro che naturalmente i catalani non possono permettersi di versare nelle casse dei portoghesi, a maggior ragione dopo il complicato momento che la squadra su cui siede attualmente in panchina il tecnico Xavi sta ormai attraversando da diversi anni a livello economico. Questa la ragione per cui le due parti starebbero pensando di inserire i due attaccanti verdeoro in questa trattativa, col Barcellona che nel frattempo resta aperto alla cessione in prestito con opzione d’acquisto di Vitor Roque. Un eventuale scenario di mercato, questo, che metterebbe ko l’Inter.