Decisione clamorosa: Inter esclusa dalla prossima stagione

Cambia tutto per la squadra neo Campione d’Italia, protagonista di una cavalcata che ha dell’incredibile

L’Inter è riuscita a proclamarsi Campione d’Italia per la 20esima volta nella sua storia e lo ha fatto disputando una stagione a ritmi a dir poco impressionanti. A confermarlo sono i 92 punti conquistati dai nerazzurri nelle prime 36 giornate di campionato.

Lautaro e compagni hanno infatti avuto la capacità di mettere in mostra un gioco alquanto invidiabile, dando la sensazione di trovarsi bene fra loro dentro e fuori dal campo. A dirla lunga sono gli 86 gol realizzati dal club meneghino contro le sole 19 reti subite. Un dato, questo, che è sinora valso alla società di Viale della Liberazione la nomea di miglior difesa nei top cinque campionati europei. L’auspicio dell’intera tifoseria nerazzurra è chiaramente quella che i propri beniamini possano continuare a raggiungere importanti obiettivi anche nel corso della prossima stagione, fermo restando che nel frattempo è già stata annunciata un’importante esclusione destinata a far discutere.

Inter, niente licenza su Fc 2025: la squadra di Inzaghi verrà riconosciuta con l’appellativo ‘Milano Calcio’

Nuova svolta in arrivo nel mondo dei videogiochi, per essere più precisi nei cosiddetti E-Sports. A partire dalla prossima stagione, l’Inter verrà infatti riconosciuta con un nuovo appellativo su Fc 2025, gioco erede del vecchio e conosciutissimo FIFA.

La notizia è incominciata a spopolare già in quest’ultima settimana di tempo, trovando poi ulteriori conferme in queste ultimissime ore. Così facendo, dunque, la formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Simone Inzaghi sarà presente in licenza ufficiale soltanto su E-Football (meglio conosciuto in passato come PES). Una situazione, questa, che si deve all’accordo siglato dai nerazzurri in esclusiva con Konami nel 2022 e che d’ora in poi entrerà in vigore a partire da inizio luglio. Milano Calcio. Sarà questa la nomenclatura appartenente al club di Viale della Liberazione su Fc 2025. E’ assai probabile, inoltre, che ai nerazzurri venga anche riconosciuto un impianto sportivo virtuale con un nome differente rispetto allo stadio Meazza.