Formazioni ufficiali Inter-Lazio: Inzaghi con tutti i titolarissimi

Le scelte di Simone Inzaghi e Igor Tudor per il match di scena al ‘Meazza’ e valevole per la 37esima giornata di Serie A

Sono ufficiali le formazioni della sfida tra Inter e Lazio di scena fra poco al ‘Meazza’.

Inzaghi si affida all’once de gala per l’ultima stagionale in casa. In difesa si rivede Acerbi, a centrocampo Mkhitaryan. Davanti torna la coppia gol composta da Lautaro e Marcus Thuram. Sponda biancoceleste, Tudor rivoluziona la squadra rispetto alla gara con l’Empoli. A metà campo c’è l’ex Vecino, Zaccagni e Kamada a supporto dell’unica punta Castellanos.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-LAZIO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi

LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Patric, Casale, Gila; Marusic, Rovella, Vecino, Pellegrini; Kamada, Zaccagni; Castellanos. All.: Tudor

ARBITRO: Sacchi di Macerata