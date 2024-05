Marotta: “Zhang? I tifosi possono stare tranquilli. Servirà un mercato creativo”

L’Ad nerazzurro prima della gara con la Lazio: “La famiglia Zhang ama l’Inter e qualsiasi decisione dovesse prendere la prenderà con tanto amore per la società e i tifosi”

“La questione riguarda gli azionisti. Posso solo garantire che la società Inter è molto solida, che non abbiamo assolutamente alcun tipo di problema”. A ‘Dazn’ Beppe Marotta prova a rassicurare i tifosi nerazzurri in un momento a dir poco delicato per la proprietà del club, con Zhang vicino al passo d’addio a vantaggio di Oaktree. Martedì 21 maggio il fondo statunitense potrebbe escutere il pegno diventando il nuovo proprietario dell’Inter.

“Ho sentito stamattina il presidente Zhang, era molto contento per la festa di oggi. Purtroppo non ha potuto partecipare. La famiglia Zhang ama l’Inter e qualsiasi decisione dovesse prendere la prenderà con tanto amore per la società e i tifosi. Sono molto ottimista che si possa proseguire così, ma i tifosi possono assolutamente stare tranquilli. Siamo una bella società e una bella realtà, non c’è alcuna preoccupazione, soprattutto dal punto di vista finanziario. Fino ad oggi il nostro azionista di riferimento è stato Zhang, il quale ha dimostrato di volere il bene della nostra società. Tra oggi e domani cercheremo di dare vita ai festeggiamenti facendoci scivolare addosso le critiche che arrivano dalle cattive persone. Siamo una società virtuosa, sfido chiunque a controllare i nostri conti“.

“Se le incertezze societarie possono creare dei problemi sul mercato? Dobbiamo essere bravi noi dirigenti a fare un mercato creativo. Creatività e competenza, usando la leva del coraggio e puntando sia sui calciatori giovani che su quelli di esperienza – ha risposto l’Ad nerazzurro – Sul mercato sono stati fatti saldi positivi, eppure abbiamo sempre allestito una squadra competitiva”, ha concluso Marotta.