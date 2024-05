“Il giorno della Liberazione”: c’è chi festeggia per l’addio di Zhang

Si prospettano giorni cruciali per il futuro dell’Inter. Zhang e Suning stanno per lasciare la proprietà del club nerazzurri e c’è già chi festeggia l’addio.

Le difficoltà economiche dell’Inter si conoscevano ormai da tempo, ma nessuno si aspettava un comunicato come quello pubblicato nel pomeriggio di ieri, sabato 18 maggio. Una nota con la quale Zhang tuona contro Oaktree dopo il fallimento della trattativa con il fondo Pimco.

Ora passa tutto nelle mani dello stesso fondo americano, che potrebbe prendere in mano il club. I prossimi due giorni in questo senso saranno decisivi, ma ormai il futuro del presidente dell’Inter e di Suning sembra essere segnato.

Sono stati mesi lunghi e complicati per Zhang. La proprietà cinese si era rivolta a Pimco per un supporto economico, in sostanza per ottenere un rifinanziamento che potesse consentirgli di liquidare Oaktree. Anche in questo caso la fumata è stata nera. Un mancato accordo che allontana definitivamente Zhang dall’Inter.

Oaktree-Inter: svelati i tempi

Infatti, l’accordo prevede la possibilità da parte di Oaktree di escutere il pegno sulle azioni di maggioranza e diventare a tutti gli effetti il proprietario dell’Inter.

Stando alle ultime informazioni, il fondo americano martedì 21 maggio (il 20, giorno della scadenza, in Lussemburgo è festa ndr) dovrebbe ufficialmente escutere il pegno e prendere in mano la società nerazzurra. Naturalmente non possiamo escludere delle sorprese dell’ultima ora, ma la strada sembra essere davvero segnata e per Zhang queste sono dunque le ultime ore da presidente dell’Inter.

Oaktree-Inter: i tifosi si dividono

L’addio ormai imminente di Zhang divide i tifosi. Da una parte c’è chi è davvero contento del passaggio di proprietà parlando di “giorno della liberazione“. Dall’altra troviamo tifosi che ringraziano il presidente per quanto fatto in questo lungo periodo ed esprimono un po’ di preoccupazione per quello che potrà succedere in futuro.

Alla fine, come sempre accade in questi casi, l’ultima parola spetterà al campo. Se i risultati premieranno Oaktree allora Zhang sarà solo un ricordo. Altrimenti il presidente nerazzurro diventerà un vero e proprio rimpianto.

Intanto, questi sono alcuni dei post su X dei tifosi nerazzurri dopo il comunicato pubblicato da Zhang che preannuncia il suo addio al club.

non capisco gli interisti che stanno dalla parte di #zhang. questi devono fare una statua a marotta che ha dovuto fare mercati vendendo a tanto e comprando a poco e gli ha fatto vincere uno scudett più fatto fare un finale di champions ma zhang sembra stare fuori dal mondo#inter — Dale_Cooper (@Dale_Cooper21) May 18, 2024

purtroppo misa tanto che siamo arrivati alla fine grazie di tutto zhang ❤️ #zhang — Marza (@Marzaa74) May 18, 2024

#zhang Dove siete suningers? In lutto? Noi interisti veri proclamiamo oggi il giorno della liberazione #Inter — bacchettamagica (@mrsdallowey) May 18, 2024

Non capisco per cosa sia a rischio la stabilità dell’#Inter. Il 22 maggio avrà una proprietà, che sia #Oaktree o #Zhang. E una situazione gestionale migliore rispetto agli anni scorsi che né Zhang, né Oaktree avranno interesse a smontare. — Marco (@MaStep92__) May 18, 2024

Ho riletto la lettera di #Zhang ed é follia totale, cioè io tra un mese devo pagare l’ultima rata della macchina e se non la pago quelli si riprendono la macchina. Mi sembra semplice 😅. Comunque benvenuta ad #oaktree e forza #Inter — marco89 (@amalasempre08) May 18, 2024