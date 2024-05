L’Inter vuole portarlo a Milano: trattativa in corso

Sondaggi avanzati per il giovanissimo calciatore classe 2006 Topalovic, sotto contratto con il club sloveno Domzale. Per il ‘The Guardian’ rientra fra i migliori 60 baby-talenti

I discorsi sulla successione del fondo americano Oaktree a Steven Zhang sulla proprietà delle quote societarie dell’Inter è quanto di più caldo si possa leggere nelle ultime ore.

Ciò non toglie che la dirigenza nerazzurra sia comunque concentrata sul proprio operato senza farsi influenzare in modo significativo nelle scelte di mercato da dover ancora mettere a segno, al fine di programmare con attenzione e cura la prossima annata. Oltre ai volti che abbandoneranno il progetto nerazzurro di Simone Inzaghi e i tanti rinnovi di contratto in ballo, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio restano fermi su una serie limitata di opzioni da poter sfruttare in estate.

Opzioni soprattutto a costo zero o comunque a costi ridotti per non gravare sulle spalle di una società in profondo mutamento, ancora troppo acerba per poter dare certezze economiche di un certo livello. In questo scenario spiccano soprattutto i giovani in ascesa e tra questi è stato evidenziato, sulla base degli ultimi report degli osservatori europei, il profilo del fantasista classe 2006 Luka Topalovic.

Inter sul giovane Topalovic e contatti avviati, Atalanta sullo sfondo

Il giovanissimo calciatore milita attualmente nel massimo campionato di calcio sloveno fra le file del Domzale, dando prova di essere capace di grandi giocate. Nelle 35 presenze stagionali ha messo a referto 2 reti e 4 assist, vantando inoltre di 8 presenze con la maglia della Nazionale Under-19 e non si esclude neppure una fantastica convocazione in vista della disputa del prossimo Campionato Europeo in Germania da parte della Prima Squadra di Matjaz Kek.

Al momento l’Inter sarebbe in trattativa con il Domzale per conoscere più da vicino le condizioni di un eventuale trasferimento, i contatti sono avviati e le parti potrebbero raggiungere un’intesa di massima. Da fare però attenzione anche alle volontà dell’Atalanta, altra grande italiana sulle sue tracce e da sempre promotrice d’élite del calcio giovanile in Italia. A parità di vedute, infatti, i nerazzurri di Bergamo potrebbero strappare un accordo sulla base di promesse più vantaggiose per slanciare il percorso di crescita del giovane calciatore anche in funzione di un inserimento in Prima Squadra in Serie A. Del resto, secondo il noto quotidiano inglese ‘The Guardian’ Topalovic sarebbe stato già individuato ed inserito all’interno della speciale lista dei 60 calciatori classe 2006 più promettenti.