L’Inter a Oaktree, redatto il comunicato e pronte le dimissioni

Scaduto il termine per il rimborso del prestito, il fondo statunitense si prende il club da Steven Zhang. Oggi potrebbe essere il giorno degli annunci ufficiali

L’Era Zhang è virtualmente finita nella serata di ieri, con Oaktree non ha ricevuto i quasi 400 milioni di euro di rimborso del finanziamento di tre anni fa. Il fondo californiano si prepara così ad escutere il pegno diventando il nuovo proprietario dell’Inter.

Come scrive il ‘Corriere dello Sport’, potrebbe anche essere “oggi il giorno degli annunci ufficiali. Un comunicato è già stato redatto, ma si tratta di stabilire quale sia il momento più opportuno per diffonderlo”. Tutte le deleghe, stando a indiscrezioni, passeranno almeno per il momento a Beppe Marotta, da Oaktree considerato l’uomo forte del club nerazzurro.

Il primo passo importante sarà comunque l’azzeramento dell’attuale CdA: “Marchetti e Carassai, i due esponenti Oaktree nel CdA nerazzurro, a breve si dimetteranno per poi rientrare nella nuova formazione che si andrà a creare con l’arrivo al timone del fondo americano”, riporta ‘La Gazzetta dello Sport’.

🚨Stando a informazioni provenienti da ambiti finanziari e raccolte da https://t.co/IJ7sPeKwPE, #Oaktree avrebbe alle spalle un compratore che conosce già nel dettaglio i conti, grazie al fondo stesso che nel Cda ha 2 suoi uomini, Carlo Marchetti e Amedeo Carassai. pic.twitter.com/Ok47FsvGJf — Interlive (@interliveit) May 20, 2024

Nel nuovo Consiglio di Amministrazione dovrebbero esserci sia lo stesso Marotta che il CEO Corporate Antonello, oltre naturalmente ad “altri uomini Oaktree in luogo degli uomini di Suning attualmente ancora nel board”. Steven Zhang a parte, si tratta di Zhu Qing, Xu Yichen, Zhou Bin, Ying Ruohan e Daniel Kar Keung Tseung.