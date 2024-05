Un altro ‘scippo’ incredibile al Napoli: l’agente non smentisce

Non è in scadenza come Zielinski, il quale ha già firmato con l’Inter fino a giugno 2027. “Vedremo il da farsi”, le parole del suo procuratore

Un altro ‘scippo’ al Napoli? Secondo alcune indiscrezioni di calciomercato, l’Inter punta decisa su un altro big azzurro, dopo aver già preso – a costo zero, commissioni escluse – Piotr Zielinski facendogli firmare un contratto triennale da circa 4-4,5 milioni netti a stagione.

Il big in questione è nientemeno che Giovanni Di Lorenzo, il capitano della squadra che l’anno scorso si è laureata Campione d’Italia con una cavalcata inarrestabile pressoché simile a quella compiuta nella stagione attuale dai nerazzurri di Inzaghi.

Intervenuto a Tv Play, l’agente di Di Lorenzo non ha smentito i rumors che danno il suo assistito nel mirino di Marotta e Ausilio: “Di Lorenzo all’Inter a fine stagione? Finché non finisce il campionato, non voglio rispondere a nessuno. Poi vedremo il da farsi“, le dichiarazioni di Mario Giuffredi.

Al momento l’Inter è più che coperta in difesa e sulle corsie esterne, tra l’altro Di Lorenzo sembra per caratteristiche poco ‘adatto’ al 3-5-2 di Inzaghi. Il contratto del trentenne scade a giugno 2028, per cui occorrebbe trovare pure un accordo con De Laurentiis per il cartellino.