La foto del nuovo colpo dell’Inter: “Già innamorato di Milano”

Il futuro acquisto dei nerazzurri ha già visitato quella che sarà la sua prossima casa. Ecco di chi si tratta

Manca una sola giornata al termine del campionato e per la squadra su cui siede attualmente in panchina il tecnico Simone Inzaghi sarà poi tempo di ricaricare le batterie. Non per Marotta, Ausilio e la restante parte della dirigenza però, collettivo che intanto ha già prenotato due importanti affari di mercato in vista della prossima estate.

I nomi sono quelli di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, con quest’ultimo che si unirà ai nerazzurri a mezzo di un triennale con opzione sui 5-5,5 milioni di euro netti a stagione, diventando così uno dei più pagati dell’intera rosa. Stesso e identico tipo di discorso per l’attaccante iraniano, atteso anche lui a inizio luglio ad Appiano, col classe ’92 che ha già detto addio a titolo gratuito al Porto proprio per poter unirsi liberamente alla squadra neo Campione d’Italia. Vero, quello tra l’esperto centravanti 31enne e l’Inter è un matrimonio che si consumerà tra poco più di un mese di tempo. Ciò nonostante, però, il futuro attaccante del club di Viale della Liberazione non vede l’ora di diventare un nuovo calciatore della società meneghina, tanto da aver già visitato Milano con qualche settimana d’anticipo.

Taremi è già a Milano: spunta la foto con l’agente Pastorello

Tramite un post rilasciato sul proprio account Instagram di riferimento, poi cancellato nelle ore successive, l’agente Federico Pastorello (nonché rappresentante di Mehdi Taremi) ha annunciato di trovarsi a Milano col proprio assistito, pronto a completare nelle prossime settimane le ultime pratiche burocratiche che gli consentiranno da lì in poi di unirsi liberamente a costo zero alla formazione di Simone Inzaghi.

“mehditaremiofficial9 già innamorato di Milano!!! Ci vediamo presto bomber…”. Questo, in tal senso, il testo della didascalia che ha accompagnato la foto postata dall’intermediario dell’attaccante iraniano, figura che segue con dovuta attenzione anche gli interessi di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi in casa nerazzurra. Così facendo, dunque, Taremi ha già visitato quella che sarà ben presto la sua nuova città, osservando di persona il tenore di vita dei milanesi. Biennale con opzione da 3 milioni di euro netti a stagione. Queste le modalità con cui si unirà il classe ’92 a inizio luglio alla squadra neo Campione d’Italia, protagonista di una cavalcata assoluta in questa stagione. Dieci reti e sette assist, è questo ciò che recita intanto la tabella di marcia dell’ex Rio Ave in questa regular season, volta praticamente al termine.