Più di 60 milioni: accordo raggiunto col Chelsea

Il calciomercato estivo è ormai pronto ad entrare nel vivo. Accordo raggiunto con il Chelsea e affare da più di 60 milioni di euro.

Ormai ci siamo: anche l’Inter può pensare al calciomercato. Il nuovo comunicato da parte di Oaktree mette definitivamente la parola fine all’era Zhang ed ora il fondo americano dovrebbe dare nel giro di poco tempo il via libera a diverse operazioni sia in entrata che in uscita.

Una accelerazione necessaria per non farsi sfuggire alcuni obiettivi. Come ben sappiamo, i calciatori nel mirino dell’Inter sono seguiti anche da altri club e basta un minimo ritardo per vedere l’obiettivo sfumare definitivamente. Per questo motivo i tifosi sperano che Oaktree possa dare nel giro di poco tempo l’incarico a Marotta di chiudere alcuni acquisti per consentire ad Inzaghi di avere la maggior parte della rosa a disposizione sin dal ritiro.

Calciomercato: affare con il Chelsea, si chiude per oltre 60 milioni

In prospettiva e come gli altri grandi club europei, anche l’Inter aveva forse messo gli occhi su Estevao del Palmeiras. Le cifre richieste dai brasiliani avrebberò però impedito l’eventuale inizio di una trattativa.

L’attaccante 17enne è stato alla fine acquistato dal Chelsea. I Blues, stando alle ultime indiscrezioni, ha ormai definito l’arrivo del giocatore dal Palmeiras per una cifra di 62 milioni di euro. Il giocatore arriverà a Londra, però, solamente nel 2025. Si tratta di un colpo molto importante per il club londinese considerando anche quanto si dice sul calciatore brasiliano.

Accordo che comunque modifica davvero poco i piani dell’Inter. I nerazzurri non avevamo mai realmente impostato una trattativa con il Palmeiras per questioni economiche.

Calciomercato Inter: idee chiare per Marotta

Marotta ha le idee chiare sul calciomercato. Nelle scorse ore a Milano è arrivato Taremi per approfondire la conoscenza della città: l’iraniano sarà uno dei primi colpi in entrata da parte del club nerazzurro (a zero è stato preso pure Zielinski).

Subito dopo si procederà a sfoltire un po’ la rosa e solo successivamente si valuteranno con attenzione i rinforzi da dare a Simone Inzaghi per il prossimo campionato.