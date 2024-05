‘Guerra’ Zhang-Oaktree e blocco al mercato Inter: come stanno le cose

Oaktree sarebbe sul piede di guerra: il fondo vorrebbe impedire l’accordo Zhang-PIMCO, bloccando i rinnovi e il mercato dell’Inter

A meno di tre giorni dalla scadenza ultima per il pagamento dei debiti a Oaktree, Steven Zhang spera ancora nel rifinanziamento attraverso un accordo con PIMCO. Ma il tempo è davvero poco e da più parti di evoca ora il rischio concreto di una vera e propria guerra fra la famiglia Zhang e Oaktree. L’Inter potrebbe essere coinvolta in più modi dal contenzioso burocratico e legale: c’è chi paventa una paralisi dell’operatività del club, quindi rinnovi e mercato congelati.

Zhang è pronto a firmare con PIMCO un nuovo contratto per un prestito triennale da 430 milioni di euro. Da questi soldi, il presidente dell’Inter ricaverebbe subito i 375 milioni richiesti da Oaktree pena l’escussione del pegno, ovvero la proprietà del club nerazzurro.

A quanto pare, però, il fondo californiano Oaktree starebbe cercando di ostacolare la chiusura del nuovo finanziamento. E per quale motivo? Per spingere Zhang a firmare un nuovo accordo a tassi più alti. Oppure per prendersi l’Inter e venderla subito al miglior offerente. Tali prepotenze potrebbero essere giustificate dalla posizione di forza del fondo, che può contare appunto sul pegno sulle azioni dell’Inter.

La Gazzetta dello Sport riferisce di una clausola di garanzia che Oaktree potrebbe sfruttare contro Zhang. La warranty garantirebbe in caso di passaggio di proprietà dell’Inter un incasso del 20% ai californiani sulla differenza tra una valutazione predefinita e il reale prezzo di vendita.

Guerra Zhang-Oaktree: cosa sta succedendo

Cerchiamo di rendere il tutto più semplice. Abbiamo Zhang a un passo o due dalle firme con PIMCO per un rifinanziamento. Poi c’è, Oaktree, che evidentemente sperava in tutt’altro esito e per questo non è contento di quanto sta avvenendo. Per questo si mette di traverso, ritardando il passaggio di documenti e facendo filtrare news che paventano disastri (anche per l’Inter). Lo fa per rientrare in extremis sul tavolo.

Zhang non risponde ufficialmente, ma dalla Cina lasciano intendere che, a parità di cifre e soprattutto di interessi, Suning avrebbe preferito continuare a dialogare con Oaktree. Tra le notizie che sembrano mettere in allarme il mondo Inter c’è anche quella di una possibile penale per il saldo anticipato.

Secondo alcuni è una fake news. In realtà è molto probabile che una clausola del genere sia stata inserita nell’accordo originario fra Zhang e Oaktree. Suona però strano che questa penale abbia a che fare con la cessione e che sia valida anche a scadenza naturale dell’accordo fra le parti, e magari oltre. Suona illegale.

La vera guerra di Oaktree a Zhang non dovrebbe quindi essere condotta attraverso simili clausole. Gli attacchi sono per ora burocratici: azioni finalizzate a complicare l’affare con PIMCO. Da ciò è ipotizzabile che anche Oaktree, intanto, abbia trovato già un compratore.

I tifosi dell’Inter, in tutto questo marasma, non devono però preoccuparsi. Le notizie sono tante e contraddittorie. Il giovane presidente cinese non si preoccupa di chiarire la situazione. Per questo gli interisti non possono far altro che fidarsi. Aspettare sereni il 20 maggio.

Sì, potrebbe anche spuntarla Oaktree, e l’Inter potrebbe andare incontro a un cambiamento importante. Il blocco del mercato sembra però un altro evento inverosimile. Qualora Oaktree dovesse escutere il pegno, l’Inter cambierebbe proprietà. E Zhang incasserebbe a quel punto una bella sommetta (sui 900 milioni: la differenza fra il debito e il valore reale del club).

A cosa si sta attaccando Oaktree

Per recuperare questi soldi (i 900 milioni da dare a Suning) Oaktree non potrebbe rifarsi sugli asset del club. In pratica non potrebbe mai vendere i giocatori. Lo vieta la legge. Gli incassi delle eventuali vendite finirebbero nel conto economico dell’Inter e in questo senso non potrebbero essere presi e portati via per pagare il delta a Zhang. Possono solo essere utilizzati per evitare di dover iniettare altra liquidità da parte del fondo.

Suona strano che stiano uscendo tutte queste notizie anche perché fra Zhang e Oaktree è ancora in vigore un patto di riservatezza. Un nodo che vincola tutte le parti in causa. Ma facciamo finta che la guerra fra Oaktree e Zhang sia un fatto evidente e provato. Il rischio è che Oaktree riesca a far saltare l’accordo e possa escutere il suo pegno.

A quel punto Zhang potrebbe intentare una causa. E solo in quel caso ne potrebbe risentire l’operatività dell’Inter. Per il resto non sappiamo se c’è o no davvero una penale. L’impressione è che Suning e il fondo californiano si stiano solo azzuffando sulle modalità di estinzione del finanziamento. Il fondo vuole che i cinesi pagano subito e Zhang che vorrebbe sfruttare più tranche. Oppure il problema è una clausola sulla possibile emissione di nuovi bond (e la struttura con PIMCO potrebbe essere proprio un bond).