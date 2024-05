DIRETTA Serie A, Verona-Inter: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Verona di Baroni nella 38esima giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter fa visita al Verona in uno dei posticipi della trentottesima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due squadre che hanno raggiunto i rispettivi obiettivi stagionali, che sarà diretta dall’arbitro Zufferli della sezione di Udine.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal pareggio casalingo contro la Lazio che ha impedito di superare il record di 97 punti dei tempi di Mancini, puntano al successo per battezzare al meglio il passaggio di proprietà da Zhang ad Oaktree. Dall’altra parte i gialloblù di Marco Baroni, che invece vengono dalla vittoria esterna contro la Salernitana che ha sancito la matematica salvezza, puntano ad infliggere la terza sconfitta stagionale ai neo campioni d’Italia. La gara sarà trasmessa in tv, così come in streaming su pc, tablet e smartphone in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata l’Inter si è imposta con il punteggio di 2-1 grazie ai gol messi a segno da Lautaro Martinez e da Frattesi intervallati dal momentaneo pareggio di Henry che poi al 99esimo fallì un calcio di rigore. Interlive.it vi offre il match dello stadio Bentegodi live in tempo reale.