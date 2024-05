Formazioni ufficiali Verona-Inter: Frattesi preferito a Mkhitaryan

Le scelte di Inzaghi e Baroni per la sfida di scena allo stadio ‘Bentegodi’ e valevole per l’ultima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Verona e Inter, avversarie stasera al Bentegodi nel match valevole per la 38esima giornata di Serie A.

Per l’ultima stagionale, Inzaghi si affida al tandem composto da Arnautovic e Marcus Thuram. In cabina di regia Calhanoglu e non Asllani, out il sempre presente Mkhitaryan a vantaggio di Frattesi. In porta c’è Audero, Acerbi a guidare la difesa con Bisseck e Carlos Augusto ai suoi lati. Dall’altra parte Baroni schiera i suoi col consueto 4-2-3-1: Tchachoua, nel mirino dell’Inter, sull’out destro; Noslin falso nueve con Mitrovic, Suslov e Lazovic a supporto.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-INTER

VERONA (4-2-3-1): Perilli; Tchachoua, Coppola, Cabal, Vinagre; Belahyane, Serdar; Mitrovic, Suslov, Lazovic; 17 Noslin. All.: Baroni

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Arnautovic, Thuram. All.: Inzaghi

ARBITRO: Zufferli di Udine