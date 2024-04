ESCLUSIVO | Anche Tchatchoua per il post Dumfries

L’Inter è interessata al laterale camerunese arrivato al Verona nello scorso calciomercato estivo. Potrebbe essere un’idea per l’eredità dell’olandese

Come appreso in esclusiva da Interlive.it, l’Inter è sulle tracce di Jackson Tchatchoua. Anche il camerunese potrebbe essere un profilo per il post Dumfries, che vuole cambiare aria dopo tre stagioni in nerazzurro. Ragioni economiche ma anche sportive, considerato che l’olandese è finito indietro nelle gerarchie di Simone Inzaghi.

Ventidue anni, quindi molto giovane, fisicamente ben strutturato e con buon potenziale: il profilo del camerunese rientra del tutto nei canoni del Ds Ausilio, già da mesi al lavoro per individuare il miglior sostituto possibile di Dumfries. Prima, però, va trovato un acquirente del cartellino dell’olandese, che oggi ha una valutazione sui 20/25 milioni di euro.

Quella di Tchatchoua è di appena 3 milioni, la cifra fissata per il riscatto dal Charleroi. Ma si parla anche di un obbligo condizionato alla salvezza della squadra di Baroni, adesso quindicesima con 27 punti, il quale sta facendo un lavoro importante nonostante i problemi della proprietà e la rivoluzione della rosa nel calciomercato di gennaio. Tchatchoua è arrivato in estate, disputando un’ottima stagione. 22 le presenze. un totale di 1529′, 2 gli assist del classe 2001, in possesso di passaporto belga e destinato a lasciare il Verona già nella prossima estate. L’Inter ci pensa, ma ovviamente il suo nome non è l’unico presente sulla lista dei dirigenti.