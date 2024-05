Il garante di Oaktree non è Marotta: il nuovo manager “parlerà con Inzaghi”

Il neo fondo proprietario dell’Inter vuole fare le veci del club meneghino in prima persona. Svelato il nome della nuova figura che si confronterà di giorno in giorno col tecnico nerazzurro e non solo

Ha inizio l’era Oaktree in casa Inter, con la nota società statunitense fondata nel 1995 e specializzata in strategie di investimento che ha deciso di vivere in prima persona l’ambiente nerazzurro. Il nuovo fondo proprietario del club meneghino ha infatti già incontrato parte della dirigenza di Viale della Liberazione nei giorni scorsi ed è pronta a tendere una nuova visita in quel di Milano già nell’arco della prossima settimana.

A diventare virale in pochissime ore è stata la foto nella quale compaiono l’Ad Beppe Marotta e il CEO Alessandro Antonello al fianco di Kathrine Ralph e Alejandro Cano, rispettivamente manager delle strategie globali per la parte legale e capo delle strategie globali. A tal proposito, l’azienda californiana ha già deciso che sarà proprio quest’ultimo a confrontarsi di giorno in giorno col tecnico Simone Inzaghi, figura che in passato ha riscontrato alcune difficoltà nell’affacciarsi alle lingue estere.

Nessun timore, perché proprio come sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il manager catalano classe 1980 – che già nei primi incontri avvenuti tra le due parti ha dimostrato di avere grande energia ed entusiasmo dalla sua – mastica perfettamente l’italiano grazie ad alcuni studi sostenuti nel recente passato.