Inzaghi allenatore della big inglese: la scelta è stata fatta

Simone Inzaghi è il principale artefice dei successi di questa Inter. Prestazioni che hanno attirato le attenzioni di una big inglese.

Una finale di Champions League, uno Scudetto, tre successi in Supercoppa e due in Coppa Italia. Questi sono i trofei conquistati da Simone Inzaghi da quando siede sulla panchina dell’Inter. Tre anni ricchi di soddisfazioni per il tecnico piacentino, che è sicuramente tra gli artefici principali di questo ciclo vincente dei nerazzurri.

Prestazioni che hanno attirato l’attenzione di diverse big. Sono molti i club che hanno il tecnico ex Lazio nella lista in caso di un cambio in panchina. E tra queste c’è anche una inglese. Secondo quanto riferito da The Athletic, i dirigenti di una squadra ormai da tempo stanno seguendo con interesse il modo di giocare dell’Inter di Inzaghi. E nei giorni scorsi è stata fatta una scelta importante sul futuro del tecnico nerazzurro.

Inter: Inzaghi in una big inglese, c’è la conferma

Sono stati tre anni importanti questi ultimi per Simone Inzaghi. Dopo gli ottimi risultati raggiunti alla guida della Lazio, il tecnico piacentino si è confermato anche all’Inter. Ma, oltre naturalmente ai risultati, a colpire molti dirigenti è il modo in cui l’allenatore fa giocare i nerazzurri. Qualità che, come detto in precedenza, stanno attirando l’attenzione di diversi club.

E tra questi, come confermato da The Athletic, c’era anche il Liverpool. L’addio di Klopp ha portato i Reds a valutare diversi profili per individuare il giusto sostituto del tecnico tedesco. Nella lista era presente anche Simone Inzaghi, che sarebbe stato escluso soprattutto per un motivo: non parla inglese. La lingua, quindi, ha portato la squadra britannica a non approfondire con l’allenatore interista, e a scegliere successivamente Slot.

Nonostante questa esclusione, il fatto che il Liverpool ha preso in considerazione Inzaghi significa che il lavoro che sta facendo con l’Inter è seguito con molta attenzione da tutte le big. E toccherà ora ai nerazzurri provare a blindare il proprio allenatore per spegnere definitivamente tutte le indiscrezioni di mercato sul piacentino.

Inzaghi-Inter verso il rinnovo

L’interesse degli altri club porterà l’Inter a proporre un rinnovo al proprio tecnico. I contatti tra l’entourage di Inzaghi e Marotta vanno ormai avanti da tempo, ma la questione societaria ha rallentato un po’ la trattativa.

Ora il tutto dovrebbe risolversi in davvero poco tempo. Si attende solamente l’ok di Oaktree per ufficializzare la proposta di un biennale con opzione per il terzo e aumento di stipendio. Una firma che blinderà il tecnico piacentino almeno fino al 2027.