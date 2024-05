48 milioni e scambio, il blitz per strappare Frattesi all’Inter

Il centrocampista nerazzurro piace all’estero, su di lui Atletico Madrid e Tottenham. Dall’Inghilterra occasione d’affare da 30 milioni più contropartita, spunta Emerson Royal

Alla prima esperienza assoluta con indosso la maglia nerazzurra dell’Inter, il centrocampista Davide Frattesi non ha disatteso le aspettative iniziali. Sebbene non abbia giocato dal primo minuto con costanza o regolarità, l’ex Sassuolo è stato impiegato in trentadue occasioni di campionato per lo più nel corso della seconda metà delle partite, a dimostrazione della sua capacità di esser spesso propenso all’offensiva finale.

Ed effettivamente, tale approccio studiato da Simone Inzaghi avrebbe ripagato: Frattesi ha messo a segno 6 reti, bottino ottimale per uno del suo ruolo, accompagnate da altri quattro assist. Senza contare l’apporto nelle coppe, specie in Champions League. Grazie a ciò ha potuto rendersi utile in situazioni scomode ed ha accresciuto la propria nomea anche all’estero, ove molti club di caratura hanno iniziato a seguirlo con maggiore interesse.

Su di lui non c’è soltanto la Roma di Daniele De Rossi ma anche l’Atletico Madrid di Diego Simeone ed il Tottenham, club inglese a caccia di un centrocampista di qualità con caratteristiche offensive peculiari come le sue. Fra non molte settimane la finestra estiva di mercato aprirà i suoi battenti e non si esclude che Frattesi possa far parlare di sé, mettendo soprattutto gli ‘Spurs’ in una posizione di vantaggio per offrire all’Inter qualcosa di inatteso.

Frattesi-Tottenham, anche Emerson Royal sul piatto per convincere l’Inter

La dirigenza del Tottenham potrebbe infatti lanciare un’offerta alla controparte nerazzurra a partire dalle prossime settimane, mettendo sul piatto non soltanto un pacchetto base da 30 milioni di euro ma anche una contropartita tecnica di discreto valore.

Trattasi del cartellino dell’esterno Emerson Royal, già considerato da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio nel recente passato per rinforzare il medesimo reparto. Oltretutto, anche i suoi agenti avrebbero rilanciato il suo nome di recente per stuzzicare l’avvicinamento dell’Inter al suo cartellino, a prescindere dalle volontà del Tottenham. Il brasiliano viene attualmente valutato fra i 15 e i 18 milioni di euro, andando a far crescere l’ammontare dell’operazione sui 48 milioni di euro complessivi. Cifre importanti per l’Inter, ma è altrettanto importante la posizione di Frattesi nelle gerarchie di Inzaghi al momento: il calciatore piace e rende benissimo, anche laddove non ha molto spazio a disposizione. Eppure per la questione minutaggio sarebbe soltanto questione di tempo prima che possa far coppia stabile con Nicolò Barella in mediana.