Chivu ufficializza l’addio: “Il mio ciclo all’Inter si è chiuso”

Il rumeno lascia i nerazzurri dopo sei anni nel settore giovanile: “Ringrazio l’Inter che mi ha dato l’opportunità di crescere, sia come giocatore, sia come allenatore”

Cristian Chivu lascia la Primavera dell’Inter. Il tecnico rumeno ha annunciato l’addio dopo la sconfitta col Sassuolo nelle semifinali playoff: “Il mio ciclo si è chiuso“.

“Voglio ringraziare tutti – ha aggiunto il rumeno a ‘Sportitalia’ – Chi ha permesso di fare questo e i tre gruppi fantastici di ragazzi con i quali ho avuto la fortuna di lavorare”.

“Ringrazio la società che mi ha dato l’opportunità di crescere, sia come giocatore, sia come allenatore. Ringrazio l’Inter per sempre perché mi ha permesso di realizzare i miei sogni”.

Chivu lascia i nerazzurri dopo sei anni da allenatore delle giovanili. È partito dall’Under 14 e dal 2021 ha guidato la Primavera, vincendo un campionato nella stagione 2021/2022. Desidera fare il salto nei grandi, ‘Il Messaggero’ di oggi parla di ipotesi Pescara.

𝐄𝐒𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐀 𝐒𝐈 – 𝐂𝐡𝐢𝐯𝐮: “𝐒𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐮𝐝𝐞 𝐢𝐥 𝐦𝐢𝐨 𝐜𝐢𝐜𝐥𝐨 𝐚𝐥𝐥’𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫” ⚫️🔵 Dopo la sconfitta contro il Sassuolo in semifinale playoff il tecnico annuncia l’addio all’Inter. 🎤 @Jadegiacalone #sportitalia #inter #chivu pic.twitter.com/5pCnRaYk5Q — Sportitalia (@tvdellosport) May 27, 2024

“Le idee non mancano e le situazioni neppure – ha detto sul suo futuro al microfono di ‘Sportitalia’ – Adesso mi prendo qualche giorno di riposo, dopo sei anni fantastici in cui ho dato tutto il mio cuore e tutte le mie conoscenze. Ho cercato di trasmettere qualcosa e, allo stesso tempo, ho imparato tanto da questi ragazzi meravigliosi”.