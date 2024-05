La verità su Thuram: offerta da 100 milioni, l’agente conferma tutto

L’attaccante francese, unitosi alla formazione di Inzaghi nella scorsa estate a costo zero, potrebbe finire per lasciare l’Inter dopo aver trascorso una sola stagione all’ombra del Duomo di Milano

Potrebbero finire per separarsi a distanza di un solo anno le strade di Marcus Thuram e quella dell’Inter, club che ha accolto l’ex Borussia M’Gladbach poco meno di un anno fa a titolo prettamente gratuito. Diverse, a tal proposito, le società che hanno già incominciato a monitorare la situazione del classe ’97, resosi protagonista di una stagione da urlo, la prima trascorsa in Italia.

Ammontano di fatto a 15 le reti realizzate in quest’annata dal numero 9 nerazzurro, in grado di mettere a referto anche 14 assist, tredici di questi forniti nel campionato di Serie A. Vero, il club meneghino non ha alcun necessario bisogno di privarsi del partner d’attacco di Lautaro Martinez. Chiaro, però, che a ingolosire Marotta, Ausilio e la restante parte della dirigenza è la possibilità di mettere in atto una nuova plusvalenza da urlo, come già accaduto nella passata estate con Andre Onana, acquistato a zero e poi rivenduto al Manchester United per 55 milioni di euro.

Di 60-70 milioni la valutazione che ne fa l’Inter di Thuram, attaccante accostato anche al Psg in questi ultimi mesi. In realtà, però, il club transalpino è sì alla ricerca di un nuovo attaccante per il dopo Mbappe, ma il nome finito in cima alla lista dei desideri dei parigini non è quello della prima punta 26enne, bensì quello di Kvicha Kvaratskhelia.

Altro che Thuram, il Psg vuole Kvaratskhelia per il dopo Mbappe: già arrivata una prima offerta

È Kvicha Kvaratskhelia il profilo con cui la formazione attualmente guidata da Luis Enrique intende provare a sopperire in futuro alla mancanza di Kylian Mbappe, attaccante che a partire da inizio luglio si accaserà al Real Madrid a titolo gratuito. Questa, di fatto, la notizia che per certi versi interessa anche all’Inter.

A tal proposito, il Psg ha già presentato una prima proposta ufficiale per l’acquisto dell’esterno georgiano, col club transalpino che sostanzialmente ha già fatto sapere di poter arrivare a riporre sul tavolo del Napoli anche un’offerta sui 100 milioni di euro. A confermare questo tipo di scenario è stato anche l’agente del classe ’01, Mamuka Jugeli, che si è così espresso dinanzi ai microfoni di alcuni media del proprio paese d’origine: “Il presunto interesse proveniente dall’Arabia Saudita per Kvaratskhelia non è vero. C’è da segnalare invece un’offerta del Psg. Tutto dipenderà dalla decisione del Napoli e del presidente Aurelio De Laurentiis”.