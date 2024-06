Rinnovo a vita con l’Inter: ufficialità in arrivo

In settimana, o comunque prima dell’Europeo arriverà l’ufficialità del nuovo accordo con l’Inter. Ecco tutti i dettagli

Giorni caldissimi in casa Inter. Col CdA di oggi parte ufficialmente l’Era Oaktree, ma soprattutto quella di Marotta nominato nuovo Presidente. Domani dovrebbe andare in scena un vertice con Simone Inzaghi per chiudere la pratica rinnovo e pianificare le strategie di calciomercato.

Il tecnico prolungherà il suo accordo fino al 2027, vedendo salire il suo stipendio a circa 6,5/7 milioni l’anno bonus inclusi. Siamo davvero ai dettagli, mentre è praticamente fatto quello di uno dei pilastri della sua squadra: ovvero Nicolò Barella.

In settimana, o comunque prima dell’Europeo come scritto da Interlive.it lo scorso 29 maggio arriverà l’ufficialità del nuovo accordo tra il club di viale della Liberazione e la mezz’ala sarda. È tutto fatto dopo gli ultimissimi incontri con l’agente: Barella ha rinnovato fino a giugno 2029, di fatto a vita considerato che nel 2029 avrà compiuto 32 anni.

Confermate anche le cifre: il numero 23 ha detto sì a un lieve aumento dell’ingaggio, che salirà dunque a circa 6,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Dopo di lui, Inzaghi a parte, toccherà a Lautaro Martinez. Il capitano ha accettato la proposta massima della società, vale a dire circa 9 milioni netti l’anno più bonus, un totale che sarebbe superiore ai 10 milioni a stagione. Anche il nuovo accordo dell’argentino avrà giugno 2029 come data di scadenza.