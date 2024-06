Affondo Conte e Inter al tappeto: si chiude a 50 milioni

Il Napoli di Conte si muove in anticipo per provare a battere la concorrenza dell’Inter. Ma c’è un grande ostacolo

Antonio Conte rischia di rovinare i piani di mercato dell’Inter. Il neo tecnico del Napoli avrebbe fatto due esplicite richieste ad Aurelio De Laurentiis: un sostituto di Osimhen, destinato all’addio e un difensore centrale che possa far dimenticare definitivamente il sudcoreano Kim.

Per il ruolo di centravanti il prescelto non poteva che essere lui, Romelu Lukaku, seguito ancora dall’avvocato Ledure col quale i nerazzurri hanno avuto un contatto. Motivo? Memphis Depay, che lascerà a costo zero l’Atletico Madrid.

Per quanto riguarda il difensore, invece, il nome in cima alla lista di Conte è Alessandro Buongiorno. Come noto, il capitano del Torino è anche il primissimo obiettivo di Marotta e Ausilio per l’eredità di Acerbi (e de Vrij). Il club di Oaktree avrebbe già il totale gradimento del centrale classe ’99, ma il Napoli si starebbe muovendo in anticipo per battere la concorrenza milanese.

Buongiorno, il Napoli prova ad anticipare l’Inter: “Offerta da 40 milioni e richiesta di 50”

Intervenuto nella diretta Twitch di Tv Play, Paolo Bargiggia ha rivelato che la società partenopea ha già bussato in casa Torino offrendo “40 milioni di euro” per il cartellino di Buongiorno. Il presidente Cairo è aperto alla cessione del suo capitano, ma le sue richieste a quanto pare sono superiori a quelle che circolano da settimane.

Come aggiunto da Bargiggia, infatti, il numero uno del ‘Toro’ ha respinto la proposta azzurra chiedendo la bellezza di “50 milioni di euro“. A questa cifra l’Inter non arriverà mai, e probabilmente pure il Napoli. Il ragazzo vuole però fare il salto in una big, perciò è possibile che Cairo scenda a compromessi abbassando le sue pretese economiche.