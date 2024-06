Inter-Napoli da urlo: Simeone dentro l’operazione

Nel nuovo Napoli di Antonio Conte sono molti i giocatori in uscita oltre a Osimhen: da Di Lorenzo e Meret da Raspadori a Simeone

Tutti e quattro i nomi appena fatti sono stati accostati anche all’Inter, ma sembra comunque improbabile che i nerazzurri possano esporsi per simili obiettivi. Giovanni Di Lorenzo è più vicino alla Juve (con Roma, Milan, Aston Villa e Atletico Madrid un po’ più distanti). Meret piace al Bologna, al Genoa (in caso di uscita di Martinez) e al Monza.

Poi ci sono i due attaccanti, Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone. Uno dei due dovrebbe rimanere al Napoli, anche in considerazione del fatto che De Laurentiis potrebbe vendere anche Kvara oltre a Victor Osimhen (il georgiano è in orbita PSG, per il nigeriano è lotta fra l’Al-Alhi, il Chelsea e l’Arsenal). Raspadori piacerebbe alla Juve. Per il Cholito Simeone si è parlato di un interesse da parte della Lazio.

L’impressione, però, è che il Napoli potrebbe sfruttare l’attaccante argentino come contropartita tecnica per abbassare il prezzo di un obiettivo dichiarato di Antonio Conte. Anche secondo SportMediaset, il club azzurro potrebbe presto farsi avanti con un’offerta al Torino per Alessandro Buongiorno composta da soldi (25-28 milioni più o meno) e il cartellino di Giovanni Simeone.

Non è un mistero che il Napoli stia pensando a chiudere il prima possibile per Alessandro Buongiorno, individuato come il difensore perfetto per far contento il nuovo allenatore Antonio Conte. Il centrale del Torino piace a tante altre squadre, in A e all’estero, ma nessuna di queste sembra pronta ad accontentare le richieste di Urbano Cairo.

A quanto pare, il Napoli si è già esposto con un’offerta da circa 35 milioni che non è apparsa congrua al Torino. Ma il rilancio potrebbe cambiare la situazione. Tutti gli altri club interessati al giocatore, dall’Inter al Milan, appaiono molto distanti.

Simeone dal Napoli al Torino per arrivare al difensore che piace anche all’Inter

L’idea di inserire il Cholito Simeone potrebbe funzionare. Da un lato c’è l’attaccante del Napoli che sembra intenzionato a lasciare il club azzurro e dall’altra c’è il Torino, a cui un nuovo attaccante potrebbe fare molto comodo, nonostante l’ottima stagione di Zapata.

Simeone ha voglia di rilanciarsi. E non è detto che debba farlo in Serie A. Sull’ex Fiorentina potrebbero arrivare anche proposte di club spagnoli e inglesi. E varie squadre italiane potrebbero già essersi informate sulla situazione. Per ora il Napoli non si sbilancia, anche perché Conte non ha ancora parlato con il ragazzo.

In teoria, il tecnico salentino potrebbe anche offrire la sua benedizione per la permanenza in azzurro, ma si tratterebbe comunque di accontentarsi di un posto da riserva, mentre il Cholito punta a un ruolo da titolare.

Per l’Inter il figlio del Cholo non è un obiettivo sostenibile: De Laurentiis chiede troppo. E il ragazzo dovrebbe accontentarsi comunque di poco spazio, dato che davanti si troverebbe il connazionale Lautaro Martinez, Thuram, Taremi e Arnautovic. Da un punto di vista tecnico, in teoria, ai nerazzurri potrebbe interessare di più uno come Raspadori, perché bravo a ricoprire più ruoli e a saltare l’uomo.

Alla ricerca di difensori

L’Inter dovrà puntare su altri obiettivi per la difesa. La spesa sembra oggi necessaria, visto l’infortunio di Acerbi. Ma le cose potrebbero cambiare in base alle dinamiche di mercato (niente occasioni, niente follie) e delle sensazioni dello staff medico sullo stato fisico dell’ex Lazio.

Il Napoli potrebbe continuare a fare concorrenza all’Inter anche su altri nomi. Non è detto, infatti, che Buongiorno sia l’unico obiettivo degli azzurri. In teoria, per rinforzare il reparto arretrato, a Conte occorrerebbe anche un braccetto esperto.

Così mentre il ds Manna continua ad avere con l’entourage del difensore del Torino, Conte pensa ad altri nomi. Potrebbe piacere Smalling della Roma (come vice Buongiorno al centro della difesa), poi si fa il nome di Hermoso che ha lasciato a zero l’Atletico Madrid. Il problema in questo caso è la richiesta d’ingaggio troppo alta. Poi si parla di nuovo di Merih Demiral, il turco ex Atalanta e Juve, ora Al-Ahli.