Contropiede Dumfries: ecco cosa sta per accadere

Il futuro di Denzel Dumfries continua a tenere banco in casa Inter. Il contratto è in scadenza nel 2025 e a breve sarà presa una decisione.

Per Denzel Dumfries i prossimi giorni saranno fondamentali. Il contratto in scadenza nel 2025 pone l’Inter davanti ad un bivio: rinnovare il contratto oppure cederlo a titolo definitivo. Ad oggi non sembra esserci nella testa di Marotta l’ipotesi di confermarlo per poi magarli perderlo a zero al termine della stagione.

Un rebus che la dirigenza nerazzurra spera di risolvere nel giro di poco tempo. Una sua eventuale partenza costringerebbe Marotta ad intervenire in quel ruolo. Una conferma, invece, potrebbe consentire di reinvestire i soldi in un reparto diverso. Per questo motivo in casa Inter si stanno facendo tutti i ragionamenti del caso per capire la soluzione migliore. E nei prossimi giorni è attesa la scelta definitiva sia da parte del club che dello stesso giocatore.

Calciomercato Inter, svolta Dumfries: cosa sta per succedere

Già la scorsa estate Dumfries era stato dato tra i possibili partenti in casa Inter, poi la mancanza di offerte giuste e l’assenza di alternative valide hanno portato i nerazzurri a confermarlo. Ora la situazione è assolutamente differente. C’è un contratto in scadenza nel 2025 e la volontà da parte di Marotta di non perderlo a zero. Per questo motivo nel giro di davvero poco tempo si attende una decisione definitiva del neo presidente interista.

Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la prossima settimana è previsto un incontro tra l’Inter e gli agenti dell’olandese per parlare del futuro del giocatore. L’ipotesi rinnovo per Dumfries è assolutamente remota. Il giocatore chiede almeno 5 milioni di euro e i nerazzurri non hanno nessuna intenzione di accontentarlo.

Per questo motivo nel vertice si confermerà la decisione di separare le strade in questo calciomercato. Vedremo se già nell’incontro gli agenti dell’esterno porteranno le prime offerte oppure si dovrà aspettare ancora qualche settimana. Una cessione destinata ad essere fondamentale anche in entrata. I soldi che arriveranno da Dumfries, infatti, dovrebbero sbloccare almeno un acquisto.

Mercato Inter: Dumfries verso la Premier

Il futuro di Dumfries potrebbe essere in Premier. Dall’Inghilterra sono arrivati i segnali più decisi e l’Aston Villa ad oggi sembrerebbe la squadra più interessata alle prestazioni dell’olandese. Resta da capire se il club di Birmingham darà seguito a questo interesse.

Occhio anche allo United. Con la conferma di ten Hag in panchina i Red Devils potrebbero tornare con forza sull’esterno. I prossimi, quindi, saranno giorni fondamentali per il futuro di Dumfries.