L’Inter piazza Dumfries in Premier: più di 50 milioni di euro

Il destino di Dumfries è sempre più lontano dall’Inter. L’olandese potrebbe finire in Premier con una operazione da più di 50 milioni.

Le strade dell’Inter e di Denzel Dumfries molto probabilmente si separeranno nelle prossime settimane. L‘olandese ha un contratto in scadenza nel 2025 e, almeno per ora, non ci sono novità per il rinnovo. L’esterno chiede 5 milioni di euro per prolungare. Cifra troppo alta per gli standard nerazzurri. Una situazione che potrebbe portare ad un addio già nei primi giorni della sessione estiva di calciomercato.

Stando alle ultime indiscrezioni, il futuro di Dumfries potrebbe essere in Premier. Una squadra sembra essere intenzionata a chiudere un’operazione da più di 50 milioni di euro pur di avere il calciatore in rosa. Una cessione che consentirebbe all’Inter di ottenere una cifra molto importante da reinvestire sul calciomercato in entrata.

Calciomercato Inter: Dumfries va in Premier, operazione da oltre 50 milioni

Il contratto in scadenza nel 2025 e le poche chance di rinnovo rendono ormai segnato il destino di Denzel Dumfries all’Inter. Pochissime possibilità di una permanenza e il suo entourage al lavoro per trovare una soluzione. Il giocatore non ha mai nascosto il suo desiderio di giocare in Premier. Proprio l’Inghilterra potrebbe essere nel futuro dell’olandese anche se non il Manchester United.

Il possibile esonero di ten Hag potrebbe portare i Red Devils a cambiare le strategie di mercato e non puntare più sul terzino olandese. Una scelta che spianerebbe la strada all’Aston Villa. Il club di Birmingham ha visionato più volte Dumfries e starebbe pensando di mettere sul piatto un’offerta da 25 milioni all’Inter e un quadriennale da 4,5 al calciatore. Investimento che potrebbe superare i 50 milioni.

I Villans, che la prossima stagione disputeranno anche la Champions League, sono alla ricerca di rinforzi di qualità ed esperienza. E il profilo di Dumfries si sposa alla perfezione con le richieste fatte da Unai Emery per una stagione da protagonista sia in Premier League che in Europa.

