Regalo a De Rossi: 30 milioni per portarlo via dall’Inter

La Roma guarda in casa Inter per rinforzare la rosa di De Rossi. Pronti 30 milioni di euro per strapparlo ai nerazzurri in estate

In casa Inter in questo calciomercato nessuno è considerato incedibile. L’intenzione di Marotta non è assolutamente quella di smantellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, ma il neo presidente nerazzurro potrebbe sedersi ad un tavolo con un club in caso di offerta irrinunciabile.

Tra le possibili trattative che potrebbero entrare nel vivo nelle prossime settimane c’è quella con la Roma. De Rossi, infatti, starebbe ragionando sulla possibilità di portare nella Capitale un giocatore nerazzurro. Servirebbe una proposta di 30 milioni di euro per portare l’Inter ad iniziare a valutare una eventuale partenza.

I ragionamenti in casa giallorossa sono in corso e presto i capitolini decideranno se affondare il colpo e accontentare il proprio tecnico oppure cambiare obiettivo per motivi economici. Si tratta comunque di un qualcosa da seguire con attenzione in futuro.

Calciomercato Inter, Roma interessata ad un giocatore: servono 30 milioni

La Roma nella prossima stagione potrebbe essere completamente differente da quella vista in questa seconda parte di annata con De Rossi in panchina. L’idea del tecnico giallorosso è quello di passare ad una difesa a 3 e proporre un 3-4-3 o un 3-4-1-2 molto più offensivo rispetto a quanto abbiamo assistito nelle ultime sfide. Un cambio che costringerebbe i giallorossi ad intervenire sul calciomercato per dare all’ex centrocampista i giocatori giusti per questo modulo.

E tra gli obiettivi potrebbe esserci Carlos Augusto. L’ex Monza, infatti, ha la capacità di giocare sia come quarto di centrocampo che braccetto di sinistra. Una duttilità fondamentale per il modo di pensare calcio di De Rossi e per questo motivo non possiamo escludere un sondaggio della Roma per capire eventualmente la disponibilità dell’Inter a far partire il proprio calciatore in questo calciomercato.

Da parte dell’Inter una apertura ci potrebbe essere, ma solo in caso di offerta intorno ai 30 milioni di euro. Al di sotto di questa cifra difficilmente Marotta si sederà ad un tavolo con la Roma per il brasiliano. Il motivo? La duttilità del giocatore è fondamentale per Inzaghi e da parte dei nerazzurri non c’è nessuna intenzione di privarsi dell’ex Monza senza una proposta alta.

Roma su Carlos Augusto: trattativa difficile

La Roma presto potrebbe sondare per capire la fattibilità dell’operazione Carlos Augusto, ma per la trattativa ad oggi sembra molto difficile che possa decollare.

La richiesta di 30 milioni di euro dell’Inter è assolutamente fuori portata per i giallorossi. Per questo motivo non sarà semplice vedere il brasiliano alla corta di De Rossi la prossima stagione.