Paura per Lautaro: cosa è successo in Argentina-Ecuador

Lautaro è stato costretto a uscire all’inizio del secondo tempo dell’amichevole pre Copa America. I dettagli

Paura per Lautaro in Argentina-Ecuador, amichevole in vista dell’imminente Copa America vinta dalla Nazionale albiceleste per 1-0 grazie alla rete siglata da Angel Di Maria allo scadere del primo tempo.

Il capitano dell’Inter è stato in campo per tutto il primo tempo e, poi, per una decina del secondo, quando è stato costretto a lasciare il campo dopo essere stato vittima di un intervento durissimo.

Per fortuna niente di grave, si sarebbe trattato solo di una forte botta, il che ha spento subito l’allarme che era scattato anche in casa nerazzurra. Il CT Scaloni ha preferito non rischiare sostituendo il numero 10 della squadra di Inzaghi, atteso protagonista della Copa America che scatterà venerdì 21 giugno.

Lautaro rinnova con l’Inter: sarà il più pagato della rosa e della Serie A

Dopo la Copa America, Lautaro metterà la firma sul rinnovo del contratto con l’Inter. Dopo una lunga trattativa, con le parti andate a un passo dalla rottura, il classe ’97 di Bahia Bianca ha detto sì alla proposta massima – dunque ultima possibile – formulata dal club ora di Oaktree.

Lautaro si legherà ai nerazzurri fino a giugno 2029, diventando il calciatore più pagato della rosa e dell’intera Serie A. Il suo ingaggio salirà infatti a quota 9 milioni di euro più bonus, per un totale superiore ai 10 milioni a stagione.