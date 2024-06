Addio alla Champions, notizia terribile per i tifosi

Cambia tutto per le modalità delle competizioni europee: Inter, tutto quello che c’è da sapere

È in arrivo una una vera e propria svolta, non soltanto per le modalità con cui si giocherà la prossima Champions League, ma per il modo in cui si potrà assistere a determinate partite.

Di fatto, come ormai constatato, la massima competizione europea in formato 2024-25 accoglierà 36 squadre anziché 32. L’altra novità è rappresentata dal fatto che non vi saranno più i soliti gironi, anzi, ogni squadra andrà a disputare almeno otto gare a testa nella prima fase di questa stessa manifestazione. In realtà, però, è in arrivo un altro cambiamento che ha già notevolmente infastidito i tifosi e tutti gli amanti del calcio.

Sky blinda il calcio europeo: addio a Champions, Europa League e Conference in chiaro

A partire dalla prossima stagione, non sarà più possibile assistere a una qualsiasi gara europea di una squadra italiana in chiaro.

A lanciare la notizia è stato ‘Il Sole 24 Ore’, fonte che riferisce di come Champions, Europa League e Conference resteranno un’esclusiva di Sky e Now per almeno i prossimi tre anni. Di conseguenza, tutti gli amanti del calcio non potranno più prendere visione a una determinata gara tramite l’utilizzo di Canale 5 e TV8. L’antagonista della situazione, chiamiamola così, rimarrà quindi solo ed unicamente Amazon, che con Prime Video trasmetterà il match di Champions League più affascinante del mercoledì sera.

Questa, dunque, la novità che ha sconvolto immediatamente i tifosi di Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna, visto e considerato che come mai accaduto prima d’ora saranno ben cinque le squadre impegnate nella massima competizione europea in formato 2024-25, senza nulla togliere a Roma, Lazio e Fiorentina, altri sodalizi che saranno impegnati in altre importanti manifestazioni come quelle di Europa League e Conference.