Sta andando al Chelsea per 42 milioni: piaceva all’Inter

Le ultime di calciomercato mettono in evidenza l’operazione in chiusura tra due club di Premier per un attaccante apprezzato dall’Inter

C’è stata anche l’Inter sulle tracce di questo grande talento protagonista del calciomercato inglese in queste ultime ore. Il club ora di Oaktree era interessato a lui quando giocava ancora nella MLS statunitense, precisamente nei Chicago Fire.

Dal Benfica al Borussia Dortmund, fino appunto all’Inter. Manco a dirlo, alla fine la spuntò però un club di Premier, ovvero l’Aston Villa. Per Jhon Duran, i ‘Villans’ investirono circa 15-16 milioni di euro commissioni escluse. Col senno di poi, quella per il colombiano fu una grande operazione, un’operazione senz’altro lungimirante perché l’attaccante di Medellin ha sfondato.

Obbligato anche dalle circostanze economiche, col Ds Monchi che deve rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario entro il 30 giugno per non incorrere in penalizzazioni, adesso l’Aston Villa è in procinto di cedere Duran a una delle big più ricche d’Inghilterra: il Chelsea.

Stando a diverse fonti britanniche, il classe 2003 (8 gol nella stagione appena conclusa e nel mirino del Bologna nelle ultime settimane) sta per diventare un nuovo calciatore dei ‘Blues’ a fronte di un investimento di 42 milioni di sterline, circa 50 milioni di euro.