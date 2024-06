Sterzata dell’Inter: l’erede di Sommer è sempre più vicino

L’Inter vuole regalare a Inzaghi un nuovo portiere che, in prospettiva futura, possa raccogliere l’eredità di Sommer

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, l’Inter è sempre più vicina all’acquisto di un nuovo portiere. Di un vice e futuro erede di Sommer, che in partenza sarà il titolare anche nella prossima stagione. Ricordiamo che il contratto dello svizzero scade a giugno 2026.

Il prescelto per il post Sommer era Bento, col quale si è raggiunto un accordo sul contratto nella passata estate. Soltanto che l’Athletico Paranaense ha alzato le pretese, tanto che ora per il cartellino servirebbero tra i 20 e i 25 milioni di euro. Il presidente dei brasiliani, Petraglia, punta a cederlo a una cifra record dopo la Copa America, che Bento giocherà da numero uno del Brasile.

Così Marotta e Ausilio sono stati obbligati a virare altrove, precisamente su Josep Martinez del Genoa. Lo spagnolo è stato seguito con attenzione per tutta l’annata e piace molto anche per via della sua abilità nel gioco coi piedi, requisito indispensabile per Simone Inzaghi (l’agente oggi in sede per chiudere la pratica rinnovo) come per la maggior parte degli allenatori di oggi.

Col Genoa sarebbero stati intensificati i contatti negli ultimi giorni, l’operazione potrebbe includere anche una contropartita tecnica. L’Inter punta infatti a pagare il meno possibile il cartellino di Martinez, che ha una valutazione di 20 milioni destinata a scendere non poco visto che il ventiseienne di Alzira ha detto no al rinnovo del contratto in scadenza nel 2025.

Martinez all’Inter: Satriano o Zanotti possibili contropartite nell’affare col Genoa

Chi potrebbe finire al Genoa? I nomi che circolano sono soprattutto due: Satriano, di rientro dal prestito al Brest dove ha fatto discretamente bene; Zanotti, che ha avuto una stagione positiva in Svizzera, al San Gallo. Entrambi hanno una valutazione di 6-8 milioni di euro.

Tramontato Bento, a meno di clamorosi colpi di scena, il prescelto per la porta è dunque diventato Josep Martinez. Okoye dell’Udinese e Mandas della Lazio gli altri portieri accostati ai nerazzurri negli ultimi giorni, ma per tutti e due – con valutazione rispettivamente di 12 e 15 milioni – non ci sarebbero stati movimenti concreti da parte della dirigenza di viale della Liberazione.