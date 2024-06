Tre colpi per Inzaghi: nuovo blitz dell’agente, firma a un passo

Il tecnico piacentino è pronto a legarsi all’Inter anche per le prossime stagioni, in arrivo un maxi regalo da parte di Marotta, Ausilio e la restante parte della dirigenza

Il matrimonio tra Simone Inzaghi, tecnico atterrato a Milano nell’estate del 2021 che ha conquistato da lì in poi alla guida dell’Inter: 3 Supercoppe Italiane, 2 Coppe Italia e 1 Scudetto, e i nerazzurri proseguirà anche negli anni a venire.

All’inizio della settimana scorsa è infatti andato in scena all’interno della sede di proprietà del sodalizio meneghino l’incontro tra la dirigenza del club di Viale della Liberazione e il rappresentante del tecnico piacentino, quale Tullio Tinti, che si è così espresso al termine di questa sorta di colloquio amichevole: “Inzaghi? Fosse per me potrebbe restare all’Inter fino al 2037“, a testimonianza dunque degli ottimi rapporti che vi sono tra le due parti.

Ora, a distanza di sei giorni (per l’esattezza), è in programma nella giornata di oggi un nuovo summit tra l’intero organigramma dirigenziale della squadra neo Campione d’Italia e lo stesso agente dell’ex allenatore biancoceleste, col quale Marotta, Ausilio e soci intendono chiudere una volta per tutte per il rinnovo dell’attuale condottiero dell’Inter, tra i protagonisti della cavalcata che ha portato alla conquista del 20esimo Scudetto ottenuto nel corso della passata stagione.

Filtrano ottime sensazioni al momento e il principale presentimento è quello che Simone Inzaghi finisca per percepire da questo nuovo accordo 6,5-7 milioni di euro a stagione (bonus inclusi) fino al 2027, volendo anche attraverso l’opzione di rinnovo per un’altra stagione. Ciò che chiede il tecnico nerazzurro, in aggiunta, non è altro che qualche garanzia ed è per questo che chi di dovere è pronto a soddisfare le richieste del così soprannominato Demone di Piacenza. Di fatto, l’obiettivo dell’Inter è quello di regalare al proprio tecnico un nuovo portiere, un altro difensore centrale dall’età futuribile e una seconda punta in grado di saltare l’uomo.