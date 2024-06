Inter, trattativa chiusa in Germania: clausola da 10 milioni

Il calciomercato è ormai nel vivo. L’Inter è al lavoro per individuare i giusti rinforzi e dalla Germania arriva una notizia importante

Chiusa la vicenda societaria, in casa Inter ci si sta concentrando principalmente sul calciomercato. Le idee di Marotta sono ormai chiare da diverso tempo e il neo presidente nerazzurro è al lavoro per regalare ad Inzaghi i rinforzi il prima possibile. Sicuramente il rallentamento dovuto al passaggio di proprietà sta un po’ pesando sulle tempistiche delle trattative, ma la dirigenza spera di poter accelerare nelle prossime ore su alcuni obiettivi.

E dalla Germania arriva una notizia importante proprio in chiave calciomercato Inter. La trattativa è ormai chiusa e il club è pronto a pagare 10 milioni di euro della clausola per liberare il giocatore. Una novità che potrebbe cambiare i programmi di diverse squadre in questo calciomercato. E

ssendo ancora all’inizio c’è la possibilità di virare su altri giocatori, ma Marotta è consapevole della necessità di accelerare su molti obiettivi per non essere superati proprio dalle concorrenti.

Calciomercato Inter: annuncio dalla Germania, affare da 10 milioni

In casa Inter si lavora in due direzioni: da una parte si cercano giocatori pronti in grado di dare una mano molto importante a Inzaghi già dal prossimo campionato. Dall’altra si sta provando ad individuare anche giovani talenti da far crescere per affidargli un ruolo da protagonista nelle stagioni successive.

E tra i giocatori destinati ad avere una carriera di alto livello c’è sicuramente Ouedraogo, classe 2006. Il giocatore era nel mirino dell’Inter da molto tempo anche se non c’è mai stata una vera trattativa con lo Schalke 04. Il suo futuro, almeno per ora, non sarà comunque in Italia.

Secondo le informazioni di Sky Sport DE, il centrocampista ha deciso di accettare l’offerta del Lipsia. Trattativa ormai definitiva e che si concluderà nelle prossime ore visto che il club tedesco si è detto disponibile a pagare la clausola rescissoria di 10 milioni di euro.

Una scommessa per il Lipsia vista la giovane età del giocatore, ma anche una possibile importante plusvalenza. In futuro, se Ouedraogo rispetterà le aspettative, potrebbe approdare in una big ad una cifra molto più alta di quella spesa dal club tedesco per acquistarlo dallo Schalke.

Mercato Inter, sfuma Ouedraogo: firma con il Lipsia

Il giovane Ouedraogo era nel radar dell’Inter da tempo. I nerazzurri, infatti, hanno seguito per diversi mesi il classe 2006 senza, però, affondare il colpo con lo Schalke 04.

Inter che non sarà nell’immediato futuro del centrocampista vista la scelta di andare al Lipsia. Vedremo se nei prossimi anni il nome ritornerà di moda per i nerazzurri oppure resterà solamente un vecchio obiettivo.