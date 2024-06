Nuovo portiere a costo zero: la migliore decisione per l’Inter

I nerazzurri cercano un nuovo portiere da affiancare a Sommer: oltre al costoso Bento c’è anche la possibilità dell’affare a costo zero

L’Inter sta sondando varie alternative per la porta: Yann Sommer può garantire un altro biennio da titolare, ma il club ha intenzione di affiancargli un giovane erede, già pronto a sostituirlo come riserva e ad allenarsi in squadra per adattarsi al gioco dei compagni ed entrare bene nei meccanismi tattici inzaghiani. Il piano è quello adottato e messo bene in atto con Onana e Handanovic due stagioni fa.

Ausilio avrebbe voluto riproporre il binomio già nella stagione 2023-24, con Sommer nelle vesti di portiere esperto e l’ucraino Trubin o l’ex Empoli Vicario come erede designato. Trubin, alla fine, è andato in Portogallo e Vicario è stato acquistato in Premier. Così l’Inter ha provato senza successo a prendere Bento dall’Athletico Paranaense. Fallito anche questo tentativo, è arrivato Audero, come soluzione tampone.

Non è un mistero che l’Inter sia tornata alla carica per il portiere brasiliano. Bento, a Milano, ci verrebbe di corsa, ma il suo club pretende più di 20 milioni ed è pronto a far partire un’asta. Per tale motivo Ausilio sta anche sondando altri portieri. Fra questi c’è Josep Martinez del Genoa.

Ed è innegabile che siano in atto dei colloqui fra la dirigenza nerazzurra e la società ligure. Tuttavia non è facile capire come mai l’Inter stia insistendo per il portiere spagnolo. Due sono le possibilità: o sta cercando di far pressione sull’Athletico Paranaense; oppure crede di poter prendere Martinez a prezzo di saldo.

Martinez nuovo portiere dell’Inter: meglio a zero nel 2025

Ma davvero, in questo momento, Martinez può essere considerato come l’obiettivo più vicino all’Inter? L’altro nome che circola è quello di Okoye dell’Udinese. Per Audero non c’è alcuna possibilità di riscatto: l’italo-indonesiano tornerà alla Samp.

Josep Martinez è di certo un ottimo portiere: il classe 1998 ex Lipsia piace ad Ausilio e ha già dimostrato di poter reggere in Serie A. In B, sempre con la maglia del Genoa, era uno dei protagonisti della promozione, subendo 22 reti in 30 partite e mantenendo inviolata la porta ben 17 volte. In questa stagione ha subito molto di più (43 reti incassate in 36 presenza) ma non ha sfigurato. Tuttavia non è un elemento giovanissimo né un profilo che lascia pensare a una possibile crescita tecnica.

Oggi come oggi, appare più come un’affidabile riserva e non come un nome su cui puntare per poter sostituire definitivamente Sommer. Ci sono però alcune considerazioni da fare. La prima è che Sommer è ancora il titolare in squadra, e potrebbe esserlo ancora a lungo. La seconda è che Martinez ha un contratto in scadenza nel 2025, quindi il Genoa potrebbe cederlo con lo sconto.

Quindi l’Inter potrebbe prenderlo in considerazione come nuovo portiere dell’Inter proprio in quanto obiettivo da poter anche chiudere a zero fra dodici mesi o a prezzo contenuto quest’estate. In questo senso, la spesa massima potrebbe essere di 4 o 5 milioni.

L’Inter ha già Sommer

Sommer, per i nerazzurri, rappresenta una garanzia. Quando Ausilio chiuse a zero l’affare Onana, la difesa della porta dell’Inter era già precaria, visto che Handanovic era in chiara parabola discendente. Per lo svizzero la situazione è assai diversa. Sommer sembra più in forma che mai, nonostante l’età.

Avendo già Sommer, volendo, l’Inter può anche aspettare, adattandosi (prendendo un profilo simil Audero come secondo) o provando un giovane che ha già in casa (cioè uno come Stankovic). Martinez sicuramente piace, ma è chiaro che sia il piano B di Bento. Ma per le situazioni di ripiego non si può certo investire tanto. Ecco perché l’Inter sembra più orientata ad attendere per chiudere il nuovo portiere a zero o per poter prendere Bento senza dissanguarsi.

Tornando a Martinez pare tuttavia che il Genoa potrebbe avere la possibilità di far scattare una clausola per rinnovarlo unilateralmente fino al 2026. In questo senso lo spagnolo potrebbe anche non andare in scadenza fra dodici mesi.