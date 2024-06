Inzaghi lo vuole all’Inter: trattativa ‘pesante’ con Lotito

Simone Inzaghi guarda in casa Lazio per rinforzare la rosa dell’Inter. Il tecnico lo ha indicato come preferito, ma Lotito non farà sconti.

Inter e Lazio in passato sono state protagoniste di diverse trattative tra di loro e nelle prossime settimane i due club potrebbero riattivare i contatti per un trasferimento. Inzaghi ha individuato un giocatore biancoceleste come rinforzo ideale per la sua squadra e non è da escludere che la dirigenza nerazzurra faccia un tentativo per accontentarlo.

Una operazione non semplice da portare a termine. Come gli appassionati di calciomercato, trattare con Lotito non è mai semplice. Il presidente biancoceleste ha la sua linea e difficilmente la abbandona. Anche in questo caso non ci saranno sconti dal numero uno laziale.

Per arrivare alla fumata bianca, quindi, l’Inter dovrà soddisfare tutte le pretese del patron del club romano. Vedremo se Marotta deciderà di fare uno sforzo maggiore per accogliere la richiesta di Inzaghi oppure virerà su un obiettivo differente.

Calciomercato Inter: rinforzo dalla Lazio, c’è il sì di Inzaghi

Simone Inzaghi in questo calciomercato ha fatto delle richieste molto chiare alla società. Le priorità sono quelle di un difensore centrale forte e di una seconda punta di livello. Ma il tecnico nerazzurro aspetta con ansia anche il vice/erede di Sommer. L’idea della dirigenza nerazzurra è quella di prendere un giocatore che nei prossimi anni possa diventare il numero uno nerazzurro.

Il nome in cima alla lista è sempre stato Bento. Le richieste dell’Athletico Paranaense non sono mai scese e così il club nerazzurro ha portato il club a virare con decisione su Josep Martinez del Genoa dopo aver valutato anche altri profili. Tra questi era presente Mandas della Lazio. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, sarebbe stato proprio l’estremo difensore biancoceleste il preferito di Inzaghi, ma la trattativa non è mai decollata per questioni economiche.

Lotito valuta il calciatore intorno ai 15-20 milioni di euro e da parte del presidente biancoceleste non c’è stata nessuna apertura ad abbassare le pretese. Questo ha portato l’Inter a riallacciare i contatti con il Genoa per provare a chiudere una operazione a costi inferiori rispetto a quelli di Mandas o Bento.

Erede Sommer: Martinez il favorito

È Josep Martinez il favorito per prendere l’eredità di Sommer. Come detto in precedenza, i nerazzurri hanno valutato anche Bento e Mandas, ma le condizioni economiche non erano assolutamente favorevoli.

L’obiettivo di Marotta è quello di chiudere l’operazione intorno ai 6-7 milioni più una contropartita. E il contratto in scadenza nel 2025 di Martinez consente al presidente nerazzurro di poter portarlo a Milano alle cifre dette in precedenza.