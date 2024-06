L’Inter è vicina a Alex Perez: cosa serve per la fumata bianca | INTERLIVE

Intesa tra l’Inter e l’agente di Alex Perez, incontrato in sede nella giornata di ieri. L’apertura del Betis e la concorrenza della Roma

Dopo Topalovic, strappato al Domzale e a una grande concorrenza, l’Inter potrebbe chiudere a breve un’altra operazione in prospettiva. Parliamo di quella per Alex Perez, il cui agente Albert Botines – lo stesso dell’ex Onana – è stato ieri in sede per discutere del rinnovo del baby Zarate nonché proprio del passaggio del difensore spagnolo in nerazzurro.

Come raccolto da Interlive.it, c’è un accordo tra l’Inter e il rappresentante di Perez. Adesso serve il via libera definitivo del Betis alla formula con cui Ausilio e Baccin hanno impostato la trattativa: ovvero un prestito con opzione d’acquisto alla fine della prossima stagione.

Il Betis può dire sì, anche perché il centrale classe 2006 originario del Mozambico ha un solo altro anno di contratto. Per la fumata bianca, tuttavia, occorre che le parti giungano a un’intesa per il rinnovo di almeno un’altra stagione.

Solo così, infatti, l’affare si potrebbe chiudere in prestito con diritto, con l’Inter che batterebbe definitivamente una concorrenza che include soprattutto la Roma.