L’Inter ha anticipato la concorrenza: affare chiuso e in ritiro con Inzaghi

Presto sarà in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto con l’Inter, la quale ha sconfitto una concorrenza che comprendeva altre società italiane

Grande colpo in prospettiva da parte dell’Inter. Come riporta ‘Sky Sport’, il club nerazzurro ha praticamente chiuso l’acquisto di Luka Topalovic, uno dei migliori talenti del calcio sloveno.

Ausilio e Baccin hanno sconfitto una concorrenza che comprendeva altre società italiane e club esteri. L’operazione col Domzale si è definita intorno al milione di euro, con il ragazzo che sarà presto a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto.

Mezz’ala e trequartista, Topalovic è un calciatore di assoluta prospettiva che in Patria danno per assoluto protagonista nel futuro della Nazionale slovena. Il diciottenne potrebbe andare in ritiro con la prima squadra ed essere valutato da Inzaghi. Probabile poi il dirottamento nella Primavera, che dalla prossima stagione sarà guidata da Zanchetta, il sostituto del partente Chivu.